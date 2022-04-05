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Наслідки знищення українців у Бучі та ситуація у Маріуполі: п'ять головних новин ночі

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Наслідки знищення українців у Бучі та ситуація у Маріуполі: п'ять головних новин ночі

Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять головних новин ночі: 

  • Президент Володимир Зеленський розповів про свою поїздку звільненими містами Київщини. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 5 квітня. "Стоянка, Ірпінь, Буча: зараз ця місцевість виглядає вже не так, як вчора. Тіла убитих українців вже забрали з більшості вулиць. Але у дворах, будинках вбиті ще залишаються. Міста просто розбиті, на дорогах – спалена військова техніка, розбиті і розстріляні машини", – сказав президент. Читати далі –>
  • Трагічні події в Бучі загрожують великим міжнародним розслідуванням. А ось у військовому плані можливо суттєве просування за трьома лініями. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну. Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський зазначив, що вслід за гучними заявами світових лідерів з приводу звірств російських окупантів у Бучі повинні бути запроваджені потужні санкції проти країни-агресорки, а Україна повинна отримати необхідну зброю. Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 5 квітня.  Читати далі –>
  • Бійці полку Нацгвардії "Азов", які обороняють Маріуполь, опублікували моторошне відео заблокованого росіянами міста. "40 днів пекла в Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та попелі. Зруйнована, але не скорена", — йдеться в повідомленні. Читати далі –>
  • Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що для РФ Маріуполь має ключове значення. Також він додав, що українські війська утримують у Маріуполі капітальну споруду – справжню фортецю, взяти яку буде дуже непросто. "Маріуполю тяжко. І буде тяжко...", — додав Арестович і також повідомив про вуличні бої у місті. Читати далі –>

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