Наслідки знищення українців у Бучі та ситуація у Маріуполі: п'ять головних новин ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять головних новин ночі:
- Президент Володимир Зеленський розповів про свою поїздку звільненими містами Київщини. Про це глава держави сказав у своєму відеозверненні вночі 5 квітня. "Стоянка, Ірпінь, Буча: зараз ця місцевість виглядає вже не так, як вчора. Тіла убитих українців вже забрали з більшості вулиць. Але у дворах, будинках вбиті ще залишаються. Міста просто розбиті, на дорогах – спалена військова техніка, розбиті і розстріляні машини", – сказав президент. Читати далі –>
- Трагічні події в Бучі загрожують великим міжнародним розслідуванням. А ось у військовому плані можливо суттєве просування за трьома лініями. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що вслід за гучними заявами світових лідерів з приводу звірств російських окупантів у Бучі повинні бути запроваджені потужні санкції проти країни-агресорки, а Україна повинна отримати необхідну зброю. Про це він говорив у своєму зверненні проти ночі 5 квітня. Читати далі –>
- Бійці полку Нацгвардії "Азов", які обороняють Маріуполь, опублікували моторошне відео заблокованого росіянами міста. "40 днів пекла в Маріуполі. Приазовська фортеця в полум'ї та попелі. Зруйнована, але не скорена", — йдеться в повідомленні. Читати далі –>
- Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що для РФ Маріуполь має ключове значення. Також він додав, що українські війська утримують у Маріуполі капітальну споруду – справжню фортецю, взяти яку буде дуже непросто. "Маріуполю тяжко. І буде тяжко...", — додав Арестович і також повідомив про вуличні бої у місті. Читати далі –>