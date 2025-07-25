НАБУ / © ТСН.ua

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Україна втратила півтора мільярда євро фінансової допомоги від Європейського Союзу. Причина — спроба втручання в незалежність антикорупційних органів, зокрема НАБУ та САП.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 заявив голова правління Українського кризового медіа-центру Валерій Чалий.

За його словами, політичні рішення української влади вже спричинили негайні наслідки. Європейські партнери не тільки висловили занепокоєння, а й зробили конкретний крок — призупинили фінансування, яке мало підтримати державу в умовах війни та реформ.

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«Сьогодні ми втратили півтора мільярда євро. Це вже відбулося. І це — прямий наслідок дій влади», — заявив Чалий. Він підкреслив, що втрачає не президент чи уряд, а вся країна.

Політична криза також відображається на міжнародному іміджі України. За словами експертів, під загрозою опинилася довіра, яку Київ вибудовував роками після Революції Гідності та на тлі повномасштабної війни з Росією.

«Ми роками доводили, що рухаємося в правильному напрямку. І все це обнулило одне непродумане рішення», — додав Чалий.

На думку оглядачів, нинішня ситуація може не лише уповільнити процес євроінтеграції, а й негативно вплинути на постачання західного озброєння.

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Нагадаємо, Німеччина і Франція прокоментували скандальні закони щодо НАБУ та САП. У заяві німецького МЗС наголосили, що розділяють занепокоєння послів G7 з приводу розслідувань щодо працівників НАБУ. Своєю чергою Париж вірить, що «ситуацію ще можна врятувати».