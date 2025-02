Настав час виправити помилки 2014 року: Ліндсі Грем про закінчення війни в Україні

Путін напав на Україну в 2014 році, тому що знав, світ йому це подарує. Але зараз потрібно зробити все необхідне, що не було зроблене 10 років тому, і зупинити війну.

Таку думку висловив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем під час участі в панельній дискусії "Strategic Investment: The Future of U.S. – Ukraine Security Cooperation".

"Я дуже згоден з тим, що Трамп говорить з Путіним. Він розмовляв з ним. З чим я не згоден, так це з тим, що світ втрачає стримування. Чому б нам не закінчити цю війну? Гаразд, вони вдерлися в Грузію у 2008 році. Вони вдерлися до України у 2014 році. У 2014 році ми взагалі не дали Україні зброї. Ми надали вам ковдри, але ми не мали політики надання вам того, що ви потребуєте, щоб захистити себе. Вірно? Ми не згадали нічого про наслідки наступного вторгнення. Ми не побачили слушного моменту, щоб інтегрувати наші економіки за допомогою угод щодо мінералів", – перелічив сенатор помилки, яких припустився світ щодо підтримки України.

Він зауважив, що світові зараз краще зробити все, що не було зроблене у 2014 році.

"Потім вони [росіяни – ред.] знову повернулися [у 2022 році – ред.]. Тож замість того, щоб хвилюватися про те, кому дзвонить Трамп, чому б нам не поговорити про те, як це сталося? Джон Маккейн на кожній конференції тут говорив, що Путін відстій, що він брехун. І Путін був тут [у Мюнхені – ред.]. А всі переживають через телефонний дзвінок. Де ви були, коли нам треба було зупинити Путіна?" – заявив Грем.

За його словами, під час першого президентства Дональда Трампа Путін на нападав на Україну, бо "боявся Трампа".

"Чому він вдерся у 2014? Тому що він знав, що це зійде йому з рук", – зауважив Ліндсі Грем.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що США ніколи не розглядали реальний вступ України до НАТО. Тому він запевнив, якщо Україна не стане членом НАТО, ми зробимо НАТО в Україні.

