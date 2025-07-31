"Настав час змусити його відчути біль": після атаки на Київ Сибіга зробив потужну заяву

Наслідки російської атаки на Київ 31 липня / © ДСНС

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на ранкову комбіновану атаку РФ по Києву. Він закликав до максимального тиску на Москву.

Про це глава МЗС повідомив на своїй сторінці в X.

«У Києві жахливий ранок. Брутальні російські удари зруйнували цілі житлові будинки та пошкодили школи і лікарні. Цивільні особи отримали поранення і загинули. Під завалами все ще є люди. Напевно, настав час скоротити до нуля всі терміни, які були надані Путіну для прояву конструктивного підходу», — заявив Сибіга.

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Він зазначив, що президент США Дональд Трамп «був дуже щедрим і дуже терплячим до Путіна». Однак російському диктатору «байдуже до будь-яких спроб покласти край вбивствам».

«Президент Трамп був дуже щедрим і дуже терплячим до Путіна, намагаючись знайти рішення. Путін робить це навмисно. Йому байдуже до будь-яких спроб покласти край вбивствам. Він прагне лише руйнувати і вбивати. Адже все існування цього військового злочинця базується на цій безглуздій війні, яку він не може виграти, але відмовляється закінчувати. Він повинен постати перед судом», — йдеться в повідомленні.

Голова МЗС закликав до максимального тиску на Москву та повної синхронізації санкційних режимів.

«Настав час змусити його відчути біль і наслідки своїх рішень. Настав час чинити максимальний тиск на Москву. Настав час синхронізувати всі санкційні заходи. Настав час досягти миру силою», — додав Сибіга.

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Нагадаємо, вночі 31 липня російські війська завдали комбінованої атаки по Києву. Наслідки фіксують на понад 27 локаціях. Зокрема, постраждали Соломʼянський, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони. Відомо про шістьох загиблих, серед яких шестирічний хлопчик та 82 постраждалих, серед яких десятеро дітей.