"Настав час зупинити привілеї для громадян Росії": Зеленський звернувся з закликом до Мальти

"Настав час зупинити привілеї для громадян Росії": Зеленський звернувся з закликом до Мальти

Президент України Володимир Зеленський закликав Мальту заблокувати нерухомість, яхти, що належать громадянам Росії, а також – діяльність у країні російських компаній.

Настав час зупинити привілеї для громадян Росії, починаючи із "золотих паспортів", і закінчуючи "подвійним громадянством", заявив глава держави.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні до народу і політиків Мальти 10 травня.

"Не дозволяйте використовувати свій острів, перевіряйте, хто з росіян намагається сховатись, використовуючи вашу юрисдикцію та вашу землю. Блокуйте нерухомість, яхти, які належать росіянам, російські IT- та Blockchaine компанії, російські пропагандистські канали. Це не просто бізнес, це структури, пов'язані з російською державою", – закликав президент України.

Зеленський також зачепив тему загрози продовольчої та міграційної кризи у зв'язку з війною в Україні. Так, глава держави зазначив, що "ви також можете відчути негативні наслідки криз у сусідніх регіонах".

"Враховуючи, що судна під вашим прапором використовуються, зокрема, для транспортування російської нафти, кожен долар і кожен євро, який ви зможете заробити, будуть прикриті великими болючими втратами, якщо все-таки не вдасться зупинити продовольчу і міграційну кризи, якщо російське вторгнення піде далі до Європи", – заявив президент України.

Зеленський також наголосив, що Україні потрібна зброя – літаки, гвинтокрили, спеціальна артилерія, оскільки наразі, як і 80 років тому, майбутнє Європи визначається на полі бою.

Президент України звернувся до політиків і народу Мальти

Нагадаємо, у цьому ж зверненні президент України заявив, що Росія блокує всі можливі варіанти евакуації поранених військових з маріупольського заводу "Азовсталь".

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