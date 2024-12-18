“Настирливий гонець від Путіна”: у Зеленського відреагували на заяву Орбана про перемир'я

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин прокоментував заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо пропозиції “різдвяного перемир’я” з Росією, назвавши очільника уряду сусідньої країни “настирливим гінцем від Путіна”.

Про це він сказав у коментарі “Суспільному”.

“Якщо вже зʼявився такий настирливий гонець від Путіна, то можемо на його ультиматум відповісти одне — нам потрібен реальний, надійний мир, справедливий для України. Гонці від Путіна нікому із залучених учасників роботи заради миру не потрібні”, - заявив Литвин.

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Нагадаємо, у середу, 18 грудня, у мережі Х прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав провокацією слова українського президента Володимира Зеленського про те, що у нього не має дієвих важелів впливу на Путіна, і запевнив, що пропозиція “різдвяного перемир’я”, за його словами, “лежить на столі”. Раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив, що від Угорщини не надходило жодних пропозицій щодо припинення вогню на Різдво.

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