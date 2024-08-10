Наступ Києва отримав "зелене світло" від союзників - Politico

Німеччина та інші союзники України раніше не бажали дозволяти Україні вдарити по Росії, але останній наступ може змінити політику.

Західні союзники відреагували на розширення українського наступу.

Про це пише Politico.

Це включає і Німеччину у якості союзника, який часто не хотів ризикувати провокувати російського лідера Володимира Путіна, особливо коли мова йде про надання українцям зброї, яку вони могли б використати для нападу на Росію.

Але з Берліна немає жодних "миготливих червоних вогнів" щодо вторгнення в Росію цього тижня.

"Україна має право на самооборону, закріплене в міжнародному праві", — заявили Politico в МЗС Німеччини, - це не обмежується її власною територією".

Багато політиків консервативної опозиції Німеччини ще більш рішуче підтримали український наступ — і використання німецької зброї на території Росії. Родеріх Кізеветтер, високопоставлений законодавець від Християнських демократів, сказав ЗМІ, що цілком законно завдавати ударів по "базовим зонам" у Росії зброєю, подарованою Німеччиною.

"Питання про те, чи йдеться про західну зброю, не виникає, тому що після її доставлення це українська зброя", – сказав Кізеветтер.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наразі утримується від того, щоб покинути літню відпустку, щоб сказати що-небудь про ситуацію.

Водночас як пише видання, і Берлін, і Вашингтон змінили політику щодо ударів по російській території у травні у відповідь на російський наступ на друге в Україні місто Харків. Україна "має право, гарантоване міжнародним правом, захищатися від цих атак", – заявив тоді речник уряду Німеччини.

Схвалення Вашингтона в травні було дуже ретельно сформульованим і обмежувалося районами поблизу Харкова.

Але зараз США не роблять великого клопоту щодо наступу.

"Очевидно, що ми рішуче підтримуємо зусилля України щодо захисту від агресії Росії", - заявив речник Держдепу Метью Міллер у четвер, додавши: "Політика, яку ми оголосили, полягала в тому, щоб дозволити Україні відповідати на атаки, що надходять безпосередньо з-за російського кордону. І так, у районі, де вони зараз діють через російський кордон, ми бачили атаки звідти".

"Поки що не зрозуміло, які довгострокові цілі має Україна щодо нинішнього наступу, чи зможе вона утримати захоплену територію", - резюмує видання.

Нагадаємо, упродовж останніх трьох днів ситуація у Курській області доволі "тривожна". З'являється дедалі більше інформації про просування визвольних військ углиб Росії.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "ЗСУ ЗАЙШЛИ НА 25 км углиб РОСІЇ" – у росіян агонія! Що відбувається в Курській області?!"

Читайте також: