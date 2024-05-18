Наступ на Харків, нестача ППО, мирний саміт: ключовi заяви Зеленського з AFP

Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю виданню AFP.

ТСН.ua зібрав основні заяви президента України.

Наступ на Харків

Зеленський вважає, що окупантам буде важко взяти Харків.

"Ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їхня перевага", - сказав він, додавши, що все ж не вважає це великим успіхом для РФ.

Зброя для України

Зеленський пояснив журналістам, що ЗСУ потрібно дві речі — дозвіл використовувати західну зброю для ударів по території РФ і більше засобів протиповітряної оборони.

"Найбільша перевага Москви — заборона, накладена Заходом на невикористання переданої Києву зброї для ударів по РФ", — цитує AFP слова Зеленського.

Україні не вистачає систем протиповітряної оборони

Потреби України у системах протиповітряної оборони закриті лише на чверть.

Зеленський наголосив, що Росія може атакувати нашу територію з будь-якої зброї, адже Україна має лише "близько 25 відсотків того, що нам потрібно" для захисту країни з точки зору протиповітряної оборони.

"Це найбільша перевага, яку має Росія. Ми не можемо нічого зробити з їхніми системами, що розміщені на території Росії, за допомогою західної зброї", - наголосив Зеленський.

Перемир'я на період Олімпійських ігор-2024

Зеленський пояснив, що Україна не проти миру і закінчення війни. Однак перемир'я піде на користь Росії, вважає президент. Також він пояснив, у чому відрізняється позиція українців з думкою західних партнерів: ідеться про цінності та точки зору.

"Україна та її союзники поділяють однакові цінності, але вони мають різні точки зору, зокрема про конфлікт та перемир'я. Перемир'я вигідне ворогу, ось чому ми заперечуємо. І зрозуміло чому — я просто не хочу, бо вони відбирають у нас більше території", — сказав він.

Мирний саміт у Швейцарії

Зеленський пояснив, що Україна хотіла б бачити на мирному саміті Китай та країни, що розвиваються. Водночас Росію не запрошували, заявив очільник держави.

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