Наступ на Росію: у Польщі прокоментували події в Курській області

"Прорив" кордону РФ в Курській області та дії українських військових у є оборонними. Україна має право паралізувати агресивні наміри Росії.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє "Польське радіо".

Він зауважив, що поведінка російських окупантів в Україні має ознаки геноциду, а тому Київ має повне право зупинити агресивні наміри РФ.

"Дії України є оборонними. Те, що роблять російські війська і російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів. Україна має повне право вести війну так, щоб якомога ефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах", - сказав очільник польського уряду.

За словами Туска, варто бути "дуже обережний із формулюваннями" того, що відправлена іноземна зброя для ЗСУ використовується для операції в Курській області. Польський прем'єр наголосив, що Варшава підтримує постійний контакт з Києвом на найвищому політичному рівні. Політик наголосив, що не здивований такою нестандартною і для когось несподіваною зміною ситуації на фронті.

Як повідомлялося, Китай відреагував на події в Курській області. Зокрема, Пекін закликав всі сторони до деескалації конфлікту та заявив, що позиція КНР в українському питанні залишається послідовною і чіткою.

Читайте також:

Зеленський: окрема увага – Курській області! Там 74 міста і села під контролем ЗСУ!