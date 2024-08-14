Наступ на Росію: у Польщі прокоментували події в Курській області

Політик переконаний, що Україна має право захищатися.
"Прорив" кордону РФ в Курській області та дії українських військових у є оборонними. Україна має право паралізувати агресивні наміри Росії.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє "Польське радіо".
Він зауважив, що поведінка російських окупантів в Україні має ознаки геноциду, а тому Київ має повне право зупинити агресивні наміри РФ.
"Дії України є оборонними. Те, що роблять російські війська і російська авіація з територією України, носить ознаки геноциду і нелюдських злочинів. Україна має повне право вести війну так, щоб якомога ефективніше паралізувати Росію в її агресивних намірах", - сказав очільник польського уряду.
За словами Туска, варто бути "дуже обережний із формулюваннями" того, що відправлена іноземна зброя для ЗСУ використовується для операції в Курській області. Польський прем'єр наголосив, що Варшава підтримує постійний контакт з Києвом на найвищому політичному рівні. Політик наголосив, що не здивований такою нестандартною і для когось несподіваною зміною ситуації на фронті.
Як повідомлялося, Китай відреагував на події в Курській області. Зокрема, Пекін закликав всі сторони до деескалації конфлікту та заявив, що позиція КНР в українському питанні залишається послідовною і чіткою.
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