Наступ на свободу слова: в Афганістані після захоплення талібами перестали працювати більше 150 ЗМІ

Головними проблемами припинення роботи стали фінансові проблеми і різні обмеження, які вводяться владою.
Мінімум 153 афганських ЗМІ перестали працювати з того моменту, як терористичний рух "Талібан" захопив Афганістан в середині серпня 2021 року.
Про це інформує телеканал Tolo News з посиланням на організації, які виступають на захист свободи ЗМІ.
Головними проблемами, через які різні телеканали, радіостанції і друковані видання припинили роботу, стали фінансові проблеми і обмеження, які вводяться новою владою.
Наприклад, одним з ЗМІ, яке нещодавно закрилося, стала радіостанція Milma, що існувала з 2011 року і висвітлювала події в політичній, культурній та спортивній сфері.
За словами представника Союзу афганських національних журналістів Масрур Лутфі, якщо міжнародні організації не зроблять кроки для розв'язання цієї проблеми, незабаром настане кінець свободі ЗМІ.
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