Наступ РФ на Дніпропетровщину: Зеленський відповів, чи є загроза

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Росіяни хотіли зайти і хоча б одною ногою стати у Дніпропетровську область до травня. Втім, цього їм не вдалося.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю телемарафону та закордонним друкованим ЗМІ, яке ексклюзивно має ТСН.ua.

За словами глави держави, росіяни наступають вже на Сумському напрямку. Своєю чергою, Україна вивела частину військ із Курської області. Оточення не було, додав Зеленський.

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“Ми ударили тим часом, поки виходили з Курської області, у Білгородській області. Ми не могли зупинити їх на Покровському напрямку, хоча вони хотіли зайти і хоча б одною ногою стати у Дніпропетровську область до травня, але цього їм не вдалося. Як тільки вони сформували 66 тисяч солдат, ми зробили те, що зробили – вийшли з Курської області”, - наголосив Володимир Зеленський.