Наступ РФ, запізніла допомога Заходу та заборона бити по Росії: головне з інтерв’ю Зеленського

Президент описав доправлення допомоги, зокрема системами ППО, як "один великий крок вперед, але перед цим – два кроки назад".

Президент України Володимир Зеленський розповів про ситуацію на Харківщині та підготовку новобранців, розкритикував Захід за довге ухвалення ключових рішень щодо військової допомоги та поінформував про переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для ударів по ворогу на території Росії.

Головне з інтерв’ю Зеленського для Reuters читайте на ТСН.ua.

Наступ на Харківщині

Президент повідомив, що після початку російського вторгнення на Харківщині ситуацію на північному сході вдалося контролювати. Водночас він зазначив, що потрібен час, аби підготувати до бою новобранців у межах нової мобілізаційної операції.

"Збройні сили України вже розтягнуті на лінії фронту протяжністю понад 1000 км, але потрібен час, щоб підготувати новобранців до бою в межах нової мобілізаційної операції", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що наступаючи на північному сході та сході України, війська РФ мають перевагу в чисельності та озброєнні.

Військова допомога від Заходу

Зеленський заявив, що західні партнери України надто довго ухвалюють ключові рішення, відкриваючи новий план військової підтримки. Так, явно розчарований президент описав доправлення допомоги, зокрема систем ППО, як-от Patriot, як "один великий крок вперед, але перед цим – два кроки назад".

"Кожне рішення, до якого ми, а потім і всі разом, приходимо з запізненням приблизно на рік", – сказав глава держави.

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Водночас він запропонував способи, як партнери могли б допомогти безпосередньо, зокрема, за певних обставин збиваючи російські ракети над територією України.

Зеленський звернув увагу, що росіяни використовують на території України 300 літаків. Він повідомив, що Україні потрібно щонайменше 120-130 літаків, щоб протистояти ворогу в небі, маючи на увазі F-16.

Як зазначив президент, якщо західні країни не можуть передати літаки одразу, вони все одно можуть підіймати їх у повітря із сусідніх країн НАТО та збивати російські ракети.

Удари західною зброєю по території РФ

Зеленський повідомив, що Київ веде переговори з міжнародними партнерами про використання їхньої зброї для ударів по російській військовій техніці на кордоні та далі всередині території РФ.

"Поки нічого позитивного немає", – прокоментував ці переговори президент.

Він розповів, що США "чинили опір закликам України використати свої ракети проти міжнародно визнаної російської території, відображаючи занепокоєння Заходу щодо ризику ескалації, водночас прагнучи переконатися, що Київ вийде переможцем".

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