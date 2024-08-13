Наступ в Курській області: в ISW оцінили, як операція ЗСУ вплине на перебіг війни

"Прорив" кордону РФ та наступ українських Збройних сил в Курській області є ключовим моментом у війні. Що більше - він здатен змінити її траєкторію.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зауважують, що ситуація в Україні змінює характер війни таким чином, що це вплине на всі майбутні конфлікти. Під час наступу в Курській області Україна досягла оперативної несподіванки, використовуючи недостатню готовність Росії у своїх прикордонних районах.

"Ця кампанія показала, що несподіванка все ще можлива навіть на частково прозорому полі бою, де супротивник може спостерігати концентрацію сил, але не може достовірно розпізнати намір, який стоїть за цими концентраціями", - йдеться у звіті ISW.

Американські фахівці переконані, Україна може виграти від того факту, що російські війська місяцями атакували майже по всій лінії фронту, а не будували великі укріплення в глибині. В ISW вважають, що Київ може відновити оперативний маневр шляхом планування та проведення серії менших послідовних контрнаступальних операцій замість того, щоб завдати одного вирішального удару.

"Війна в Україні дає важливі уроки, які Сполучені Штати, а також їхні союзники та партнери повинні засвоїти. Цей конфлікт є першою великою війною, що стала свідком кількох технологічних феноменів, які, безсумнівно, характеризуватимуть майбутню війну. Серед них дослідники війни називають роботу ППО проти масованих і регулярних ударів ракетами та дронами, масове залучення безпілотників різних типів, зокрема, і морських – для знищення основних надводних цілей у порту та на морі", - йдеться у звіті Інституту.

Аналітики також наголошують на важливості експериментів на полі бою, як це було в Курській області. Зазначається, що цей підхід контрастує з небезпекою застрягнути в обороні та підкреслює необхідність постійної адаптації в умовах сучасної війни.

Нагадаємо, аналітики ISW зауважують, що диктатор Володимир Путін скидає з себе відповідальність за наступ в Курській області. Окрім того, "фюрер" намагається показати себе компетентним щодо ситуації в регіоні.

Читайте також:

Курськ — фінал для Путіна. Війна РФ повертається додому! — Зеленський 12 серпня