Наступ на Росію: Китай відреагував на події в Курській області

Китай заявив що уважно стежить за ситуацією в Курській області Росії. Пекін закликав всі сторони до деескалації конфлікту.

Про це йдеться у заяві китайського МЗС.

"Китай взяв до відома ситуацію, що склалася (в Курській області Росії - Ред.)", - заявили у відомстві.

Разом з тим в МЗС зауважили, що позиція КНР в українському питанні залишається послідовною і чіткою.

"Китайська сторона закликає всі сторони дотримуватися трьох принципів деескалації ситуації, а саме: зона бойових дій не повинна розширюватися, не слід допускати ескалації збройного конфлікту та не допускати провокацій, які ведуть до посилення вогню будь-якою стороною", - йдеться у заяві.

Крім того, Китай запевняє, мовляв, буде продовжувати підтримувати контакти з міжнародною спільнотою та відігравати "конструктивну роль у просуванні політичного врегулювання української кризи" (так в КНР називають війну).

Як повідомлялося, Росія поскаржилася в ООН на "порушення Україною прав людини" у Курській області. В Москві заявляють, мовляв, військові ЗСУ нібито порушують права людини.

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