Політика
704
"Наступна війна буде іншою": у НАТО зробили неочікувану заяву

Представник НАТО попередив, що майбутні конфлікти можуть відрізнятися від теперішньої війни.

Наталія Магдик
Війна в Україні за чотири роки суттєво змінила характер бойових дій, а майбутні конфлікти можуть відрізнятися від нинішнього досвіду.

Про це заявив заступник головнокомандувача об’єднаних сил НАТО з питань трансформації Ауреліо Колагранде, передають Новини.LIVE.

За його словами, НАТО аналізує зміну тактики і стратегії сторін конфлікту, аби врахувати отримані висновки у власній трансформації.

«Ми бачили, що війна в Україні дуже змінилася за останні чотири роки. І ми намагаємося якомога краще зрозуміти, що відбувається з цим конфліктом. Оскільки ми бачимо, що обидві сторони суттєво змінюють свою тактику та стратегію з початку війни», — сказав він.

Колагранде наголосив, що Альянс повинен одночасно враховувати уроки нинішньої війни та готуватися до сценаріїв, які можуть суттєво відрізнятися від українського кейсу.

«Хоча я вважаю, що наступна війна буде дуже відрізнятися від попередньої, бо так завжди було. Ми ніколи не бачили двох однакових воєн, навіть через кілька років. Тож маємо переконатися, що розуміємо, що там відбувається, і засвоїти всі уроки, щоб бути готовими», — розповів він.

Представник командування додав, що аналіз подій в Україні є важливим, але не може бути єдиною основою для формування майбутніх стратегічних рішень.

«Але нам також треба дивитися в майбутнє, бо наступна криза чи війна не обов’язково буде такою, як в Україні», — підсумував Колагранде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп відіграв ключову роль у запуску процесу мирних переговорів щодо України.

