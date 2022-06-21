"Наступна війна буде неминучою": Кислиця в Радбезі ООН закликав світ зупинити Росію вже зараз

"Наступна війна буде неминучою": Кислиця в Радбезі ООН закликав світ зупинити Росію вже зараз

Кислиця виступив на засіданні Ради безпеки ООН і закликав якомога швидше зупинити російську агресію, поки "цивілізований світ не заплатив утричі більшу ціну, ніж сьогодні".

Світ повинен покласти край агресії Росії, поки її режим не призвів до наступної неминучої війни.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Ради безпеки ООН.

"Перетворення Росії на агресивний фашистський режим уже продемонструвало її нездатність утриматися від нападу на тих, кого вона вважає слабкою здобиччю. Це має бути зупинено всіма нами, і чим швидше, тим краще. Якщо ми дозволимо Путіну або його наступникові на кремлівському троні відростити свої відрубані клешні, просочені кров'ю українців, наступна війна буде неминуча, і цивілізований світ заплатить утричі більшу ціну, ніж сьогодні. Покладімо край російському фашизмові прямо зараз", - закликав постпред.

Кислиця відреагував на звинувачувальну риторику постпреда РФ при ООН Василя Небензі.

"Агресивна мімікрія – звичайна захисна тактика злочинців. Він знову скористався цим місцем, щоб перекласти відповідальність за війну на всіх, крім Росії… Посланець Путіна зрозуміє це, як тільки займе інше місце – на лаві підсудних майбутнього трибуналу для російських воєнних злочинців", - зазначив він.

Постпред додав, що нині немає іншого виходу для припинення цієї війни, окрім як притягнути агресора до відповідальності – на кшталт Нюрнберзького процесу.

"Вірю, що майбутні судові процеси дадуть нам такі самі вичерпні відповіді на запитання про те, як Росія перетворилася на агресивний і нелюдський режим", - зазначив він.

Нагадаємо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв уже вдруге публічно заявив, що його держава не визнаватиме так звані "ЛНР" та "ДНР".