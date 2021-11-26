"Наступна зима прийде, кораблі з вугіллям йдуть": Зеленський розповів про опалювальний сезон

Президент нагадав, що Україна сьогодні не імпортує вугілля з Росії чи з Казахстану.

Для успішного проходження опалювального сезону Україні не вистачає власного вугілля, його необхідно імпортувати.

Про це очільник держави заявив під час пресмарафону 26 листопада.

"Не хочу бути циніком і жартувати на ці теми. Наступна зима прийде - це я точно можу обіцяти нашому народові.

Кораблі йдуть, у нас є контракти - 11 кораблів. Наступні контракти - в грудні, мені здається, додаткові контракти щодо вугілля. Крім нашого особистого - його не вистачає - ви повинні імпортувати тими чи іншими можливостями".

Президент нагадав, що Україна сьогодні не імпортує вугілля з Росії чи з Казахстану.

"З Казахстаном, наприклад, є питання, пов'язані із залізницею. Питання щодо вагонів, яких немає. Ми не можемо звідти отримати вугілля. Вихід - це кораблі", - зазначив він.

За словами президента, що стосується газосховищ, в Україні сьогодні ситуація краща, ніж була у будь-який рік.

"Не хочеться через затримання вугілля палити газ. Тому що ми обмежили комуналку - не хочеться, щоб ми втрачали. Це буде дуже дорого коштувати через ціну на вугілля і ціну на газ - велика різниця між ними", - сказав він.

Володимир Зеленський відповів на питання щодо наступного опалювального сезону

За словами президента, дефіцит створений штучно деякими державами.

"Наша задача - щоб не було відключень. У нас сьогодні "Енергоатом" працює так, як ніколи не працював. 13 блоків з 15 "атомки" працюють. Як буде наступного року? Мені здається, питання не в наступному році. У нас зараз виклик номер один - питання 2025 року, коли закінчиться контракт на транзит газу. Вважаю, це буде складний момент", - резюмував він.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не дозволить будувати свою державу всередині України та шантажувати суспільство енергетичною кризою.

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