Наступні 2-3 місяці для світу є дуже важливими - Ердоган

Рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу є перемогою країн, які виступають проти Ізраїлю.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган - пише Anadolu Ajansı.

"Міжнародний кримінальний суд ухвалив дуже правильне рішення. Але й раніше ухваленим рішенням Нетаньяху ніколи не підкорявся. І цьому теж не підкорятиметься. Але незалежно від того, чи підкориться він, сам факт винесення цього рішення є перемогою країн, що виступають проти Ізраїлю. Це було дуже важливо", - відповів Ердоган на запитання прокоментувати рішення МКС про ордер на арешт Нетаньягу.

Глава держави зазначив, що тепер спостерігатимуть над тим, які кроки здійснить Нетаньягу у відповідь на рішення судів.

Ердоган також зазначив, що світ переживає надзвичайно незвичайний період.

"Нині в Америці прийшов до влади уряд Трампа. Подивимося, як формується нова адміністрація США на чолі з Трампом. Загалом світ рухається до зовсім іншого майбутнього. Тому наступні 2-3 місяці для нас є дуже важливими", - сказав турецький лідер.

Ердоган підкреслив, що Туреччина докладає всіх можливих зусиль, демонструє їх і відповідно цьому спрямовує своє послання до світу.

Раніше Реджеп Ердоган сказав, хто може завершити війну РФ проти України.

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