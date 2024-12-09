Наступні 2-3 місяці для світу є дуже важливими - Ердоган

Ердоган вважає, що світ переживає надзвичайно незвичайний період.
Рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу є перемогою країн, які виступають проти Ізраїлю.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган - пише Anadolu Ajansı.
"Міжнародний кримінальний суд ухвалив дуже правильне рішення. Але й раніше ухваленим рішенням Нетаньяху ніколи не підкорявся. І цьому теж не підкорятиметься. Але незалежно від того, чи підкориться він, сам факт винесення цього рішення є перемогою країн, що виступають проти Ізраїлю. Це було дуже важливо", - відповів Ердоган на запитання прокоментувати рішення МКС про ордер на арешт Нетаньягу.
Глава держави зазначив, що тепер спостерігатимуть над тим, які кроки здійснить Нетаньягу у відповідь на рішення судів.
Ердоган також зазначив, що світ переживає надзвичайно незвичайний період.
"Нині в Америці прийшов до влади уряд Трампа. Подивимося, як формується нова адміністрація США на чолі з Трампом. Загалом світ рухається до зовсім іншого майбутнього. Тому наступні 2-3 місяці для нас є дуже важливими", - сказав турецький лідер.
Ердоган підкреслив, що Туреччина докладає всіх можливих зусиль, демонструє їх і відповідно цьому спрямовує своє послання до світу.
Раніше Реджеп Ердоган сказав, хто може завершити війну РФ проти України.
Читайте також:
- Путін вкотре зганьбився: не зміг вимовити ім’я та прізвище президента Туреччини ані з першого, ані з другого разу (відео)
- Туреччина таємно припинила постачати Росії американські товари військового призначення — FT
- Ердоган обговорив із Путіним ситуацію в Сирії: що відомо
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.