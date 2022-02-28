Наступні 24 години є вирішальним періодом для України: Зеленський переговорив із Джонсоном

Прем'єр Британії пообіцяв підтримку Україні.

Увечері 27 лютого президент України Володимир Зеленський телефоном переговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Прем’єр-міністр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента Зеленського перед обличчям таких лих. Опір українського народу був героїчним, додав прем’єр-міністр", - ідеться в повідомленні пресслужби Джонсона.

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Там додали, що "президент Зеленський сказав, що вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України, і прем'єр-міністр заявив, що зробить все можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великої Британії та союзників України".

Джонсон пообіцяв допомагати Україні та підтвердив тверду підтримку Великою Британією суверенітету України.

Також Зеленський говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, одна з тем була – вступ України до Євросоюзу.