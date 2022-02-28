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Наступні 24 години є вирішальним періодом для України: Зеленський переговорив із Джонсоном

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Наступні 24 години є вирішальним періодом для України: Зеленський переговорив із Джонсоном

Офіс Президента України

Прем'єр Британії пообіцяв підтримку Україні.

Увечері 27 лютого президент України Володимир Зеленський телефоном переговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

"Прем’єр-міністр високо оцінив хоробрість українського народу після російського вторгнення та високо оцінив лідерство президента Зеленського перед обличчям таких лих. Опір українського народу був героїчним, додав прем’єр-міністр", - ідеться в повідомленні пресслужби Джонсона.

Там додали, що "президент Зеленський сказав, що вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом для України, і прем'єр-міністр заявив, що зробить все можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великої Британії та союзників України".

Джонсон пообіцяв допомагати Україні та підтвердив тверду підтримку Великою Британією суверенітету України.

Також Зеленський говорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, одна з тем була – вступ України до Євросоюзу.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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