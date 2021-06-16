"Наступні 6-12 місяців покажуть, чи вдалося РФ і США запустити стратегічний діалог" - Байден

16 червня в Женеві президент США Джо Байден вперше після перемоги на виборах зустрівся з Володимиром Путіним.

Байден заявив, що через 6-12 місяців після сьогоднішньої зустрічі буде зрозуміло, чи дійшли президенти США та Росії до стратегічного діалогу.

Більш детально про це президент США Джо Байден розказав на прессконференції після зустрічі.

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"Тут йдеться про те, як ми рухатимемося далі. Я слухав досить велику частину пресконференції президента Путіна. Він сказав, що йдеться про практичні прямі конкретні рішення, які нам потрібно ухвалити. Мине шість-дванадцять місяців - ми подивимося, що у нас відбуватиметься. У тому числі щодо звільнення людей з російських в'язниць і щодо того, що буде зроблено у галузі кібербезпеки" - заявив Байден.

Нагадаємо, ТСН.ua у текстовій онлайн-трансляції розповідає, що відбувається в Женеві та як реагує світ на перемовини президентів США та Росії. Серед тем обговорення у президентів РФ і США: пандемія коронавірусу, боротьба з кіберзлочинністю, співпраця в економіці, невирішені двосторонні питання, стратегічна стабільність, клімат і Арктика. Також мова йшла про Україну, Сирію, Лівію та Афганістан.

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