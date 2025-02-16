Наступні кілька днів будуть визначальними – держсекретар США про переговори в Саудівській Аравії

За словами Рубіо, найближчі кілька днів визначатимуть, чи серйозно Володимир Путін налаштований на мир.

Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо підтвердив, що візьме участь у переговорах у Саудівській Аравії з Росією разом із представником на Близькому Сході Стівом Віткоффом і радником з національної безпеки Майком Волтцем – двома найближчими радниками Трампа з питань зовнішньої політики.

Про це пише ВВС.

Рубіо вирушить туди з Єрусалиму, де він проводив переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

За словами Рубіо, найближчі кілька днів визначатимуть, чи серйозно Володимир Путін налаштований на мир.

Однак держсекретар США наголошує, що "одна зустріч не вирішить" війну, і каже, що офіційний переговорний процес, який би виступав посередником між Україною, Росією та третіми сторонами, ще не налагоджений.

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"Те, що ми зараз маємо, – це розмова між президентом Путіним і президентом Трампом, під час якої обидві сторони висловили зацікавленість у припиненні цього конфлікт", – каже Рубіо.

"Я припускаю, що будуть подальші розмови, щоб з’ясувати, як би виглядав процес обговорення", – додав він.

Нагадаємо, що держсекретар США Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майк Волтц та спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф вирушають 16 лютого до Саудівської Аравії для переговорів щодо війни в Україні.

Українська урядова делегація також розпочала робочий візит до Саудівської Аравії.

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