Кілька місяців, тижнів чи днів будуть складними: головне з промови Байдена про війну Росії проти України

Кілька місяців, тижнів чи днів будуть складними: головне з промови Байдена про війну Росії проти України

Президент США пообіцяв Україні допомогу, застосовувати санкції проти Росії, але вчергове наголосив, що Сполучені Штати не воюватимуть в Україні.

Наступні кілька місяців, тижнів чи днів для України будуть складними.

Про це президент США Джо Байден сказав під час щорічного звернення "Про становище держави" (State of the Union) на засіданні обох палат Конгресу Сполучених Штатів.

"Українці борються мужньо та хоробро. Кілька наступних місяців, тижнів чи, можливо, днів будуть дуже складними для них. За цей хаос, який сіє Путін, він обов'язково має заплатити за це ціну. І ця ціна його настигне дуже швидко", - сказав Байден.

Президент США наголосив, що "Путін спрямував танки до Києва. Але він ніколи не спрямує танки у душі українських людей. Він ніколи не відбере їхню свободу. І він ніколи не буде насолоджуватися тим, що означає жити у вільному, демократичному світі".

Байден пообіцяв підтримку Україну - економічну, застосовувати разом з іншими країнами потужні санкції проти Росії.

"Разом з нашими союзниками ми запроваджуємо потужні санкції, щоб він не міг використати 630 млрд доларів (міжнародні резерви РФ - ред.) на війну", - зазначив президент США.

США закривають своє небо для російської авіації.

"Росія буде абсолютно ізольованою від повітряного простору", - сказав американський президент. Раніше аналогічні заборони щодо російських літаків застосували Євросоюз, країни Європи та Канада.

Також Сполучені Штати застосують нафтове ембарго проти Росії.

Мін'юст США створить спеціальну групу, яка розслідуватиме злочини Путіна та російських олігархів. Байден пообіцяв, що за межами РФ будуть конфісковані гроші на рахунках, маєтки та яхти російських олігархів-корупціонерів.

Проте, як сказав Байден, США не будуть воювати в Україні, а лише збільшують свою присутність у Європі задля оборони.

"Дозвольте донести до вашого відома: наші збройні сили не будуть брати участь у цьому конфлікті", - сказав він.

Байден запевнив, що "ми рішучі, щоб воля перемогла тиранію".

"Ми протистоїмо брехні Путіна правдою... Він відкинув зусилля з дипломатії, він сподівався, що США та НАТО не будуть відповідати, він сподівався розділити нас всередині, розділити в Європі, але він прорахувався. Ми - єдині і ми залишимося єдиними. Зараз країни Європи об'єдналися з азійськими країнами та країнами Африки, щоб протистояти Путіну. Ми поділилися планами Путіна про те, як він буде фальсифікувати та намагатися виправдати свою агресію. І зараз вільний світ притягає його до відповідальності. 27 членів ЄС та інші країни протистоять Росії і підтримують народ України. Путін ізольований від світу, більш ніж колись", - зауважив Байден.