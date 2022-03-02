Кілька місяців, тижнів чи днів будуть складними: головне з промови Байдена про війну Росії проти України

Президент США пообіцяв Україні допомогу, застосовувати санкції проти Росії, але вчергове наголосив, що Сполучені Штати не воюватимуть в Україні.
Наступні кілька місяців, тижнів чи днів для України будуть складними.
Про це президент США Джо Байден сказав під час щорічного звернення "Про становище держави" (State of the Union) на засіданні обох палат Конгресу Сполучених Штатів.
"Українці борються мужньо та хоробро. Кілька наступних місяців, тижнів чи, можливо, днів будуть дуже складними для них. За цей хаос, який сіє Путін, він обов'язково має заплатити за це ціну. І ця ціна його настигне дуже швидко", - сказав Байден.
Президент США наголосив, що "Путін спрямував танки до Києва. Але він ніколи не спрямує танки у душі українських людей. Він ніколи не відбере їхню свободу. І він ніколи не буде насолоджуватися тим, що означає жити у вільному, демократичному світі".
Байден пообіцяв підтримку Україну - економічну, застосовувати разом з іншими країнами потужні санкції проти Росії.
"Разом з нашими союзниками ми запроваджуємо потужні санкції, щоб він не міг використати 630 млрд доларів (міжнародні резерви РФ - ред.) на війну", - зазначив президент США.
США закривають своє небо для російської авіації.
"Росія буде абсолютно ізольованою від повітряного простору", - сказав американський президент. Раніше аналогічні заборони щодо російських літаків застосували Євросоюз, країни Європи та Канада.
Також Сполучені Штати застосують нафтове ембарго проти Росії.
Мін'юст США створить спеціальну групу, яка розслідуватиме злочини Путіна та російських олігархів. Байден пообіцяв, що за межами РФ будуть конфісковані гроші на рахунках, маєтки та яхти російських олігархів-корупціонерів.
Проте, як сказав Байден, США не будуть воювати в Україні, а лише збільшують свою присутність у Європі задля оборони.
"Дозвольте донести до вашого відома: наші збройні сили не будуть брати участь у цьому конфлікті", - сказав він.
Байден запевнив, що "ми рішучі, щоб воля перемогла тиранію".
"Ми протистоїмо брехні Путіна правдою... Він відкинув зусилля з дипломатії, він сподівався, що США та НАТО не будуть відповідати, він сподівався розділити нас всередині, розділити в Європі, але він прорахувався. Ми - єдині і ми залишимося єдиними. Зараз країни Європи об'єдналися з азійськими країнами та країнами Африки, щоб протистояти Путіну. Ми поділилися планами Путіна про те, як він буде фальсифікувати та намагатися виправдати свою агресію. І зараз вільний світ притягає його до відповідальності. 27 членів ЄС та інші країни протистоять Росії і підтримують народ України. Путін ізольований від світу, більш ніж колись", - зауважив Байден.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
- У Києві російська ракета влучила у багатоповерхівку: фото та відео
- Наслідки обстрілу Росією житлового будинку в Києві: двоє загиблих та шестеро тяжко поранених (відео)
- Який вигляд має київська багатоповерхівка після нічного ракетного обстрілу: фото, відео
- З'явилися фото ракетних обстрілів у Києві
- Окупанти обстрілюють Чернігів із "градів" - ОДА
- Російські війська обстріляли Харків – вулиці міста вкрили снаряди, що не розірвались
- Російські окупанти ракетами обстріляли Бровари, є поранені: відео
- Після переговорів Росія запустила по Києву балістичні ракети: відео потужного вибуху.