Наступник Путіна буде слабший, політичний курс Росії не зміниться - нардеп

Після відходу диктатора Путіна від влади в Росії розпочнеться боротьба за місце президента.

Наступник президента Російської Федерації Володимира Путіна буде слабшим за нього, курс Росії малоймовірно зміниться.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

"Це вулиця з двостороннім рухом: Росія така, тому що у неї такий президент. З іншого боку – президент у неї такий, яка й країна. На такого президента є запит, інакше він би так довго не був президентом", - заявив він.

За його словами, у разі відходу Путіна від влади в країні розпочнеться боротьба за місце президента. Водночас сьогодні в Росії немає фігури, яка б серед населення й псевдоеліти сприймалась рівноцінною заміною чинному голові Кремля.

Під час формування нової системи влади, чи корегування існуючої, Росія й надалі залишатиметься небезпечним сусідом.

"За абстрактного будь-кого, хто прийде на його місце, навіть умовні Патрушев чи Шойгу, шансів на те, що вони принаймні намагатимуться організовувати якісь протести набагато більше. Зміна влади – це завжди шанс, навіть якщо йдеться про людину такої самої диявольської вдачі, як Путін. Але будь-хто, хто буде на місці Путіна, буде слабшим за Путіна, це абсолютно очевидно", - підкреслив Рахманін.

Нагадаємо, Рахманін розповів, яка є ймовірність застосування Путіним ядерної зброї проти України.

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