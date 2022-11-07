Наступник Путіна: політолог назвав три кола у Кремлі, які можуть висунути своїх кандидатів

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак назвав три кола у Кремлі, які можуть висунути своїх кандидатів після відходу диктатора Путіна.

Про це пише "Еспресо".

Експерт вважає, що однією із груп впливу - це спецслужби, зокрема керівник ФСБ Бортніков та секретар Радбезу РФ Патрушев. Друга - група Пригожина-Кадирова. Саме це коло Кремля зараз поширює свій вплив на російського диктатора. Бадрак наголосив, що Пригожин поводиться, як "злодій в законі" та може дати Путіну певні гарантії безпеки.

"І треті кола – це армійські, але я не вірю, що там той же самий Суровікін може сприйматися як авторитетна людина, тому що вбивства мирних людей в інших країнах, Сирії та Україні, навряд чи нададуть підстав вбачати у цьому нелюді якогось майбутнього політика. Відповідно, серед військових немає очевидного лідера, а є багато людей, які себе скомпрометували", - зауважив Бадрак.

Війна Росії проти України

24 лютого російський диктатор Путін оголосив про проведення так званої "спецоперації" - повномасштабної війни проти України.

На фоні поразок російської окупаційної армії на Заході почали говорити про заміну диктатору Путіну.

Російський опозиціонер та публіцист Андрій Піонтковський висловив думку, що звільнення Україною тимчасово окупованого Херсона серйозно вплине на політичну ситуацію в Росії.

Професор політології Каліфорнійського університету Деніел Трейсман вважає ймовірність путчу в Кремлі невисокою, однак для диктатора Путіна становить небезпеку інша загроза ― суцільний крах режиму через нездатність впоратися з численними викликами.

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