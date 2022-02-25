"Наступного разу я спробую посунути графік війни": Зеленський присоромив прем’єра Італії

Президент пояснив, що в Україні ведуться важкі бої.

Президент України Володимир Зеленський повинен був уранці 25 лютого провести телефонну розмову з прем’єром Італії Маріо Драґі, проте не зміг цього зробити в домовлений час через воєнні дії.

Судячи з допису президента в Мережі, італійський прем’єр був невдоволений, за що Зеленський його присоромив.

"Сьогодні о 10:30 на підступах до Чернігова, Гостомеля та Мелітополя були тяжкі бої. Гинули люди. Наступного разу я спробую посунути графік війни, щоб поговорити з Маріо Драґі в конкретний час. А Україна тим часом продовжує боротися за своїх людей", – йдеться у повідомленні українського лідера.