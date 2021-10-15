"Наступного року вітатиме вся Рада": Кива відзначився новою скандальною заявою про Путіна

"Наступного року вітатиме вся Рада": Кива відзначився новою скандальною заявою про Путіна

Нардеп вважає, що потрібно з країною-агресоркою "сідати за стіл переговорів і шукати точки дотику".

Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива спробував пояснити, чому привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження і назвав його "великим правителем".

Про це Кива розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я вважаю, що ця людина записана в історію як світовий правитель, який на сьогоднішній день диктує світу свої правила. І це може дійсно викликати повагу. Я є політиком і повинен міркувати стратегічно", — сказав він.

Нардеп назвав країну-агресорку "одним з найбільших економічних партнерів України" і тому з нею "завтра потрібно сідати за стіл переговорів і шукати точки дотику".

Кива переконаний, що "наступного року Путіна вітатиме вся Верховна Рада". За його словами, фракція ОПЗЖ не заперечувала проти таких скандальних заяв.

Нагадаємо, 7 жовтня Кива привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з 69-річчям. Нардеп назвав Путіна "лідером нації і дружнього нам народу". Така скандальна заява викликала суспільний резнанс.

Українські бійці відповіли нардепу Киві на його привітання Путіну та назвали його "наркоманською твариною". В "УДАРі" закликали Верховну Раду, РНБО і СБУ притягти Киву до відповідальності за державну зраду.

Зазначимо, що нардеп не вперше висловлює привітання на адресу країни-агесорки. У вересні він привітав путінську партію з перемогою на "виборах", проведення яких в окупованому Криму ні Україна, ні ЄС та США не визнають.

Нагадаємо, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів:

Чергове побоїще у стінах Верховної Ради: Ілля Кива проти Миколи Тищенка — "Секретні матеріали"

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