"Наступного року вітатиме вся Рада": Кива відзначився новою скандальною заявою про Путіна

Нардеп вважає, що потрібно з країною-агресоркою "сідати за стіл переговорів і шукати точки дотику".
Скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива спробував пояснити, чому привітав президента Росії Володимира Путіна з днем народження і назвав його "великим правителем".
Про це Кива розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Я вважаю, що ця людина записана в історію як світовий правитель, який на сьогоднішній день диктує світу свої правила. І це може дійсно викликати повагу. Я є політиком і повинен міркувати стратегічно", — сказав він.
Нардеп назвав країну-агресорку "одним з найбільших економічних партнерів України" і тому з нею "завтра потрібно сідати за стіл переговорів і шукати точки дотику".
Кива переконаний, що "наступного року Путіна вітатиме вся Верховна Рада". За його словами, фракція ОПЗЖ не заперечувала проти таких скандальних заяв.
Нагадаємо, 7 жовтня Кива привітав президента країни-агресорки Володимира Путіна з 69-річчям. Нардеп назвав Путіна "лідером нації і дружнього нам народу". Така скандальна заява викликала суспільний резнанс.
Українські бійці відповіли нардепу Киві на його привітання Путіну та назвали його "наркоманською твариною". В "УДАРі" закликали Верховну Раду, РНБО і СБУ притягти Киву до відповідальності за державну зраду.
Зазначимо, що нардеп не вперше висловлює привітання на адресу країни-агесорки. У вересні він привітав путінську партію з перемогою на "виборах", проведення яких в окупованому Криму ні Україна, ні ЄС та США не визнають.
Нагадаємо, що Ілля Кива найчастіше серед нардепів потрапляє в ситуації, які стають темами інтернет-мемів:
- ТСН.uа розповідав про вісім найгучніших скандалів і курйозів, в які потрапляв нардеп за час роботи Ради 9-го скликання.
- Також Ілля Кива став кандидатом наук із державного управління і склав кваліфікаційний іспит на право займатися адвокатською діяльністю.
- Раніше суд конфіскував у Киви 1,2 млн грн прибутку від жомової ями.