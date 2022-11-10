Наступного тижня очікується принципове рішення ООН щодо компенсаціїй для України

14 листопада 2022 року запланована спеціальна сесія Генеральної Асамблеї ООН щодо створення механізму компенсації Україні збитків, завданих збройною агресією РФ.

Про це повідомляє Мін'юст у соціальних мережах.

Над розробкою механізму вже кілька місяців працює робоча група спеціалістів під керівництвом Андрія Єрмака. В групі співпрацюють представники Міністерства юстиції України, Міністерства закордонних справ, Офісу Президента, фахівці з міжнародного права.

"Очікуємо принципового рішення ООН по компенсаціям вже наступного тижня. Ми розуміємо, що в Раді Безпеки ООН цю ідею не затвердити, адже там, де Росія має право вето, не існує жодної безпеки. Тому ми обрали шлях отримати резолюцію Генеральної Асамблеї ООН. Такий документ має рекомендаційний характер, але чим більше країн його підтримають, тим вагомішим він буде. Це демонстрація ставлення світової громадськості, й ми очікуємо, що рішення буде справедливим! Сесія ООН розпочнеться вже наступного понеділка о 17:00 за Києвом", - сказала заступник міністра юстиції.

Проєкт резолюції «Сприяння правовому захисту та репараціям України» розроблений робочою групою і запропонований українською стороною. Він передбачає визнання державами ООН необхідності створення компенсаційного механізму. Його мета — відшкодування збитків і шкоди фізичним та юридичним особам, які зазнали втрат через російське вторгнення в Україну. Крім того, цей механізм передбачатиме виплату компенсацій жертвам війни, родичам загиблих, тим, хто зазнали тортур та сексуального насилля, полоненим тощо. Дозволятиме отримувати компенсації за шкоду, яку було заподіяно майну різних форм власності, а також екології. Передбачається, що фінансування рішень щодо виплати компенсацій буде вестися завдяки заарештованим активам рф за кордоном. Наразі мова йде про щонайменше 300 млрд доларів.

Нагадаємо, що після початку повномасштабного вторгнення Генеральна Асамблея ООН уже кілька разів висловлювала свою підтримку Україні та засуджувала дії Росії. Останній раз це відбулось 12 жовтня, коли 143 зі 193 держав-членів ООН засудили незаконні «референдуми» на окупованих територіях України.

Додамо, під час свого виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН президент України Володимир Зеленський заявив, що проти України та українців було вчинено злочин.

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