Наступного тижня Сенат розгляне допомогу Україні - ЗМІ

Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив журналістам, що він очікує, що наступного тижня Сенат розгляне двопартійну угоду щодо фінансування України та безпеки кордону.

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Про це пише видання The Hill.

Макконнелл зазначив, що демократи контролюють порядок денний Сенату, але він висловив упевненість, що учасники переговорів оприлюднять угоду найближчими днями.

"Я припускаю, що наступного тижня ми, швидше за все, обговоримо це в Сенаті", — оголосив він.

Лідери Республіканської партії кажуть, що спірним моментом залишається незгода щодо повноважень президента Джо Байдена умовно-достроково звільняти мігрантів, які намагаються прорватися в країну через південний кордон.

Макконнелл, однак, стверджує, що республіканські законодавці не повинні втрачати можливість прийняти пакет заходів щодо кордону та фінансування України.

Лідер Республіканської партії визнав, що адміністрації Байдена та демократам у Сенаті потрібно буде поступитися у деяких позиціях у питанні мігрантів, але він був упевнений, що обидві сторони врешті-решт досягнуть компромісу.

"Ми сподіваємося отримати надійний прикордонний пакет", — сказав він, додавши: "Я передбачаю, що це буде перед нами наступного тижня".

В свою чергу лідер більшості в Сенаті Чак Шумер повторив впевненість Макконнелла в найближчому досягненні угоди, оголосивши в середу: "Ми ближче, ніж будь-коли".

"Вперше я налаштований оптимістично. Вперше я вважаю, що шанси досягти згоди більші, ніж це не зробити. Це гарна новина", — сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден заявив, що якщо представники Республіканської партії США продовжать блокували законопроєкт про виділення 61 мільярда доларів допомоги Україні, їм доведеться “багато за що заплатити”.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден планує зустрітися у Білому домі з лідерами американського Конгресу, аби провести перемовини щодо надання допомоги Україні.

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