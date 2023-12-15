Наступного тижня Сенат США проголосує за допомогу для України - ЗМІ

У Сенаті розуміють, що весь світ спостерігає за наданням допомоги Україні.

Сенат США проголосує за військову допомогу Україні та Ізраїлю наступного тижня, оскільки тривають переговори щодо змін політики безпеки кордонів США, які будуть пов’язані з фінансуванням, заявив лідер сенатської більшості Чак Шумер.

Про це пише Reuters.

Сенат відкладе свою відпустку, яка мала початися в п'ятницю, і збереться в понеділок, щоб дати учасникам переговорів час для досягнення угоди, сказав Шумер.

«Від нашого успіху залежить дуже багато», — сказав Шумер. «Ми знаємо, що світ спостерігає», - додав він.

Президент-демократ Джо Байден закликав законодавців прийняти додатковий пакет допомоги, щоб забезпечити 50 мільярдів доларів на нову безпеку Україні, оскільки вона бореться з Росією, а також 14 мільярдів доларів для Ізраїлю, який веде війну проти ХАМАС у Газі.

Спікер Палати представників Конгресу від Республіканської партії Майк Джонсон, а також республіканці в Сенаті, де більшість мають демократи, неодноразово заявляли, що вони голосуватимуть за цю допомогу лише в тому випадку, якщо вона буде поєднана з новим контролем на кордоні США та Мексики.

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Президент України Володимир Зеленський, повертаючись додому після зустрічей у Вашингтоні, заявив, що очікує, що Конгрес незабаром ухвалить необхідні заходи.

У своєму нічному відеозверненні Зеленський сказав, що почув від спікера Палати Джонсона "слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби. Були важливі поради, важливі домовленості".

"Ми продовжимо нашу роботу", - сказав він. "Ми очікуємо, що Конгрес найближчим часом затвердить ключові рішення", - сказав політик. «Ми повинні перемогти», - резюмував український лідер.

Водночас повідомлялося, що американські конгресмени пішли на канікули, не ухваливши допомогу Україні. Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію лідера демократів у Сенаті Чака Шумера щодо подовження на тиждень роботи обох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом.

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