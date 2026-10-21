"Наступного тижня має з'явитися гарна новина": Арахамія зробив заяву про ситуацію в Олешках

Давид Арахамія / © Getty Images

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Під час переговорів української та американської делегацій в Осло обговорювали можливість евакуації цивільних із тимчасово окупованих Олешок Херсонської області. Українська сторона сподівається, що вже наступного тижня вдасться досягти позитивних зрушень з цього питання.

Голова фракції «Слуга народу» та член української переговорної делегації Давид Арахамія у коментарі РБК-Україна підтвердив, що ситуація в окупованому місті стала однією з тем переговорів.

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«Дай Боже, наступного тижня буде пожвавлення на гуманітарному треку. Є дуже важка ситуація в Олешках. Ми її вчора обговорювали, і неформальне досягнення цієї зустрічі — наступного тижня має з'явитися гарна новина», — сказав Арахамія.

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Голод в окупованих Олешках: що відомо про гуманітарну катастрофу

Нагадаємо, ситуація в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області залишається критичною.

За попередніми повідомленнями, російські окупанти та їхні поплічники штучно створюють дефіцит продовольства. Звичайний пакунок продуктів можуть продавати за еквівалент 50 тисяч гривень або вимагати в обмін золото та коштовності. Президент Володимир Зеленський звинуватив Росію у цілеспрямованому створенні умов для знищення місцевого населення.

Раніше Папа Римський Лев XIV під час телефонної розмови з Володимиром Путіним закликав припинити вогонь, щоб забезпечити доставлення гуманітарної допомоги цивільним.

Попри блокування гуманітарних постачань, українські військові вже провели другу операцію з доставлення допомоги до Олешок. За словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, за допомогою дронів цивільним передали близько 400 пакунків із продуктами, ліками та іншими необхідними речами загальною вагою майже 4 тонни.

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Очільник МЗС наголосив, що Росія місяцями намагається ізолювати жителів міста від зовнішнього світу. Він також зазначив нацгвардійців, морських піхотинців і прикордонників, які організували гуманітарну операцію.

Переговори в Норвегії: останні новини

Нагадаємо, 20 жовтня в Осло відбулися переговори президента України Володимира Зеленського зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Сторони обговорили можливі шляхи завершення війни, гарантії безпеки та подальші дипломатичні кроки. Напрацьовані пропозиції мали передати Росії.

Раніше також повідомлялося, що російський президент Володимир Путін нібито висловив готовність відновити тристоронні мирні переговори за участю України, США та РФ у другій декаді листопада.

Водночас у Кремлі заявляли, що готові розглянути пропозиції американських представників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, однак не збираються йти на політичні поступки.

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Згодом Віткофф після зустрічі з Путіним повідомив про прогрес у переговорах та заявив про створення підґрунтя для можливого припинення вогню.

Своєю чергою, помічник президента РФ Юрій Ушаков припустив, що війна наближається до завершення.

«Не знаю, наскільки ми наближаємося, але справа йде до цього», — заявив він в інтерв'ю російським пропагандистським ЗМІ.

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