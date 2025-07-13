Наступного тижня в Україні може змінитися уряд: хто буде замість Шмигаля - ЗМІ

Засідання уряду Шмигаля / © Telegram/Денис Шмигаль

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Уже наступного тижня може змінитися склад Кабінету міністрів України. Зокрема, очільник уряду Денис Шмигаль може стати новим міністром оборони замість Рустема Умєрова, якого готують на посаду посла в США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За інформацією співрозмовника видання, в новому складі уряду будуть об’єднані деякі міністерства і відбудеться загальний перерозподіл повноважень.

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Деякі міністри, перелік яких визначається, позбудуться своїх посад.

Очолити Кабмін може перша віце-прем’єрка Юлія Свириденко.

Напередодні, 12 липня, президент України Володимир Зеленський після наради з міністром оборони Рустемом Умєровим заявив про майбутні «зміни в державних інституціях», які відбудуться найближчим часом.

«Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави», — наголосив він.

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У четвер, 10 липня, на прескоференції у Римі президент Зеленський підтвердив можливість призначення послом у США чинного міністра оборони Рустема Умєрова.

Згодом ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що замість Умєрова на посаду очільника Міноборони розглядають три кандидатури, серед яких премʼєр-міністр Дениса Шмигаль.

Нагадаємо, ще на початку червня активізувалися розмови про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та кадрові перестановки в Кабміні.