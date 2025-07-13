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Наступного тижня в Україні може змінитися уряд: хто буде замість Шмигаля - ЗМІ
Очолити Кабмін може перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко.
Уже наступного тижня може змінитися склад Кабінету міністрів України. Зокрема, очільник уряду Денис Шмигаль може стати новим міністром оборони замість Рустема Умєрова, якого готують на посаду посла в США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.
За інформацією співрозмовника видання, в новому складі уряду будуть об’єднані деякі міністерства і відбудеться загальний перерозподіл повноважень.
Деякі міністри, перелік яких визначається, позбудуться своїх посад.
Очолити Кабмін може перша віце-прем’єрка Юлія Свириденко.
Напередодні, 12 липня, президент України Володимир Зеленський після наради з міністром оборони Рустемом Умєровим заявив про майбутні «зміни в державних інституціях», які відбудуться найближчим часом.
«Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави», — наголосив він.
У четвер, 10 липня, на прескоференції у Римі президент Зеленський підтвердив можливість призначення послом у США чинного міністра оборони Рустема Умєрова.
Згодом ЗМІ з посиланням на джерело в Офісі президента повідомили, що замість Умєрова на посаду очільника Міноборони розглядають три кандидатури, серед яких премʼєр-міністр Дениса Шмигаль.
Нагадаємо, ще на початку червня активізувалися розмови про відставку прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та кадрові перестановки в Кабміні.