Наступною буде Куба: у США зробили заяву про долю країни після операції у Венесуелі

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем / © Associated Press

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що комуністична диктатура на Кубі приречена на падіння після захоплення американськими силами президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Втрата венесуельської нафти та посилення тиску Вашингтона роблять зміну режиму в Гавані лише питанням часу.

Про це повідомляє The Hill.

«Немає жодних шансів, що комуністична диктатура на Кубі виживе після усунення Мадуро. З цим покінчено, це лише питання часу», — сказав Грем у ефірі Fox News у програмі Sunday Night in America.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що влада на Кубі «готова впасти». Куба, яка є тісним союзником Венесуели, значною мірою тримається на постачанні нафти з цієї південноамериканської держави.

Після захоплення Мадуро Трамп повідомив, що американські нафтові компанії переберуть контроль над венесуельськими запасами нафти — найбільшими у світі.

Комуністична диктатура править Кубою понад 60 років — від часів Фіделя Кастро і донині. За оцінкою Human Rights Watch, станом на 2024 рік влада «продовжує придушувати й карати практично всі форми інакомислення та публічної критики» в умовах гострої економічної кризи.

Мігель Діас-Канель став президентом Куби 2021 року, перебравши владу від Рауля Кастро. Уже за кілька місяців країну сколихнули наймасовіші за майже 30 років антиурядові виступи, спричинені нестачею продовольства та ліків під час пандемії.

Режим на Кубі «має бути занепокоєний»

Державний секретар США Марко Рубіо, батьки якого залишили Кубу та переїхали до США за правління диктатора Фульхенсіо Батісти, заявив, що кубинський режим має «бути занепокоєний» після захоплення Мадуро.

«Це дуже схоже [на Венесуелу] в тому сенсі, що ми хочемо допомогти народу Куби, але також хочемо допомогти людям, яких змусили покинути Кубу і які живуть у цій країні», — наголосив Рубіо.

За даними Pew Research Center, 2021 року у США мешкало приблизно 2,4 млн людей кубинського походження, причому понад 60% з них проживали у Флориді.

Водночас кубинська влада засудила операцію із затримання Мадуро та його дружини Сілії Флорес, охарактеризувавши це як «злочинний акт».

До слова, Трамп заявив, що вибори у Венесуелі не відбудуться щонайменше 30 днів, оскільки країну потрібно «вилікувати», а процес відновлення може тривати до 18 місяців. Президент США наголосив, що Вашингтон не воює з країною, а лише з наркодилерами та злочинцями, водночас витрати на стабілізацію планується покрити коштом венесуельської нафти. Трамп підтвердив співпрацю з в.о. президента Делсі Родрігес, але попередив про готовність до повторної військової операції у разі відмови Каракаса виконувати вимоги США.