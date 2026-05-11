Наступниця Сіярто зробила нову заяву про війну в Україні: що сказала про зброю і військових

Аніта Орбан. / © Associated Press

З приходом до влади нового уряду Угорщина має намір стати конструктивним партнером Євросоюзу — «бути не спицями, а колесом».

Про це заявила майбутня угорська міністерка закордонних справ Аніта Орбан, виступаючи на парламентських слуханнях, повідомляє HVG.

За її словами, Будапешт обирає не ізоляцію, як було за часів експрем’єра Віктора Орбана, а «свідому присутність, співпрацю та вплив», водночас «зберігаючи власний суверенітет».

Водночас Орбан наголосила, що Російська Федерація створює виклик у сучасній зовнішній політиці. Щодо санкцій проти Москви, то, заявила політикиня, Будапешт відкидає будь-які кроки, що шкодять угорським інтересам. Втім, додала вона, зважаючи на інтереси інших країн, не будуть перешкоджати жодним санкціям.

Політика щодо України — заяви Орбан

Майбутня міністерка наголосила, що Угорщина визнає територіальний суверенітет України та підтримує інтеграцію до ЄС, але є одне «але».

«Щодо України ми дотримуємося тієї ж позиції, що й щодо всіх інших країн-претенденток. Вони повинні повністю виконати умови вступу, і ми не підтримуємо прискореного вступу», — наголосила Орбан.

Водночас додала, що уявляє приєднання на основі суворих гарантій та повної поваги до прав угорської громади Закарпаття. Мовляв, готова вести переговори з Києвом щодо цього. Окрім того, вона наголосила, що Угорщина виступає за мир.

«Угорщина стоїть на боці миру, ми не надсилаємо до України ані військових, ані зброї», — додала Аніта Орбан.

В Угорщині новий прем’єр — що відомо

9 травня в Угорщині відбулося установче засідання парламенту. На ньому обрані депутати склали присягу, опозиціонер Петер Мадяр офіційно став новим прем’єр-міністром. За його кандидатуру висловилися 140 депутатів, тоді як «проти» проголосували 54 особи.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Мадяра після його вступу на посаду. Зокрема, він запропонував очільнику уряду Угорщини співпрацю на соснові добросусідства.

Водночас депутат Європейського парламенту Даніель Фройнд наголосив, що в ЄС прогнозують поступову зміну позиції Угорщини щодо України. Зокрема, практика системного блокування рішень щодо Києва може відійти в минуле.

Джерела Bloomberg повідомили, що Мадяр, як і його попередник Віктор Орбан, має низку ультиматумів щодо України. Зокрема, він хоче бачити більше прав для угорських меншин, перш ніж схвалити офіційні переговори Києва щодо вступу до ЄС.

Дата публікації 11:44, 25.04.26

