Політика
482
1 хв

Наступний раунд мирних переговорів: очільник МЗС озвучив позицію України

Українська сторона зацікавлена у збереженні високої динаміки переговорного процесу та висуває реалістичні пропозиції.

Богдан Скаврон
Андрій Сибіга

Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © Getty Images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив домовленість про наступний раунд мирних переговорів.

Про це очільник українського МЗС повідомив у п’ятницю, 20 лютого, під час спільної пресконференції в Києві зі своєю австрійською колегою Беатою Майнль-Райзінгер, передає «Інтерфакс-Україна».

Він не уточнив, чи відбудуться переговори наступного тижня, але наголосив, що українська сторона зацікавлена у збереженні високої динаміки переговорного процесу та максимальному прискоренні мирних зусиль.

Андрій Сибіга додав, що кожен раунд переговорів «закінчується якимись домашніми завданнями та результатами для учасників».

«Важливо, щоб в проміжках перед наступними зустрічами ці домашні завдання виконувалися. І результати також втілювалися», — наголосив він.

Водночас голова української дипломатії назвав пропозиції України на переговорах реалістичними і такими, що дозволяють досягати прогресу у мирному процесі.

Нагадаємо, 17-18 лютого в Женеві відбулися тристоронні переговори щодо мирного врегулювання війни в Україні. Очільник делегації країни-агресорки Володимир Мединський назвав перемовини «важкими, але діловими».

Голова української переговорної групи Рустем Умєров, коментуючи результати переговорів з Росією, заявив, що «частину питань вдалося уточнити, а по іншій частині — триває додаткове узгодження».

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що ще цього місяця відбудеться новий раунд переговорів з Росією, до яких приєднаються представники європейських країн.

482
