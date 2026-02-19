ТСН у соціальних мережах

Політика
308
Наступний раунд переговорів відбудеться у Швейцарії — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів відбудеться у Швейцарії та наголосив на важливості проведення перемовин саме в Європі.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що чергова зустріч у межах переговорного процесу запланована у Швейцарії.

Про це глава держави заявив в інтерв’ю британському журналісту Пірс Морган, яке було оприлюднене на YouTube.

За словами президента, наразі саме така інформація є в його розпорядженні, однак деталі стануть відомі після повернення української переговорної групи.

«Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться, і в мене буде більш детальна інформація», — зазначив Зеленський.

Він також наголосив на принциповості проведення переговорів саме в європейській країні. Президент підкреслив, що йдеться про війну в Європі, тому логічно, аби перемовини відбувалися на європейській території.

«Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут», — додав глава держави.

Очікується, що найближчим часом українська сторона оприлюднить більше інформації щодо дати та порядку денного майбутньої зустрічі.

Нагадаємо, за інформацією видання Axios, переговори в Женеві зайшли в «глухий кут».

The Guardian зазначає, що другий день переговорів завершився лише через дві години, і це свідчить про мізерний прогрес.

