Наступний раунд переговорів відбудеться у Швейцарії — Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступний раунд переговорів відбудеться у Швейцарії та наголосив на важливості проведення перемовин саме в Європі.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що чергова зустріч у межах переговорного процесу запланована у Швейцарії.
Про це глава держави заявив в інтерв’ю британському журналісту Пірс Морган, яке було оприлюднене на YouTube.
За словами президента, наразі саме така інформація є в його розпорядженні, однак деталі стануть відомі після повернення української переговорної групи.
«Я хочу підкреслити, що наступна зустріч також буде у Швейцарії. Це інформація, якою я володію на сьогодні. Звичайно, наша група повернеться, і в мене буде більш детальна інформація», — зазначив Зеленський.
Він також наголосив на принциповості проведення переговорів саме в європейській країні. Президент підкреслив, що йдеться про війну в Європі, тому логічно, аби перемовини відбувалися на європейській території.
«Я завжди говорю про це з повагою до Близького Сходу та інших країн, але якщо війна в Європі, то і місце потрібно шукати тут», — додав глава держави.
Очікується, що найближчим часом українська сторона оприлюднить більше інформації щодо дати та порядку денного майбутньої зустрічі.
Нагадаємо, за інформацією видання Axios, переговори в Женеві зайшли в «глухий кут».
The Guardian зазначає, що другий день переговорів завершився лише через дві години, і це свідчить про мізерний прогрес.