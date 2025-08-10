Україна боїться зради Заходу – Bild / © ТСН.ua

Наступний тиждень може стати доленосним для України. Небезпека для Києва полягає в тому, що Путін може знову схилити президента США на п’ятничній зустрічі посилити тиск на Україну.

Про це пише шеф-редактор BILD Пауль Ронцхаймер.

За його інформацією, існує кілька планів, згідно з якими США можуть виступати за повну передачу Донецької та Луганської областей Росії, водночас уздовж нинішньої лінії фронту в Запорізькій та Херсонській областях буде запроваджено припинення вогню. Це означатиме, що українська армія буде змушена без бою залишити позиції на сході та передати їх росіянам.

Один український урядовий політик сказав Ронцхаймеру: «Абсолютно немислимо, щоб ми погодилися на щось подібне. Це означало б, що Росії просто нададуть територію, і вона зможе знову напасти в будь-який момент».

У Європі також є опір цим планам. У суботу в Лондоні відбувся поспішно скликаний саміт — ще до зустрічі на Алясці.

Але одне зрозуміло: увага повністю зосереджена на Трампі.

На думку журналіста, небезпека для Києва полягає в тому, що Путін може знову схилити президента США на п’ятничній зустрічі посилити тиск на Україну.

«Ми сподівалися на жорсткі санкції проти Путіна. Зараз відбувається прямо протилежне, і ми повинні очікувати, що Трамп може висунути Україні неприйнятні вимоги. Але також очевидно, що США не можуть просто погодитися на захоплення території проти волі українців», — сказав у розмові з BILD дипломат ЄС.

Шеф-редактор BILD вважає, що цей тиждень може стати доленосним для України. А ситуація на фронті, особливо на сході, залишається складною.

«Україна втрачає там території, але російська армія зазнала величезних втрат за останні тижні. Військове захоплення територій, які зараз можуть бути надані Росії, було б надзвичайно складним для Росії та може тривати роками», — пише Ронцхаймер.

Водночас він зауважує, що люди в Україні втомилися від війни; опитування показують, що до 75 відсотків зараз підтримують переговори. Різні політичні сили в Україні припускають, що Зеленському доведеться приймати складні рішення.

«Залишається надія, що, зрештою, європейські держави дадуть Трампу зрозуміти, що він не може продати Україну проти її волі і що не будь-яку угоду приймуть люди. Зрозуміло, однак, що Трамп хоче укласти угоду. Питання у тому, чого ця угода може коштувати Україні», — підсумував шеф-редактор BILD.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор Путін проведуть зустріч 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше експерт Вадим Денисенко спрогнозував, про що можуть домовитися США і Росія на зустрічі в Алясці.