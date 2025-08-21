Наталія Іванова та "ірпінський слід": у Запоріжжі викрили ймовірну схему втечі за кордон - ЗМІ

Реклама

Про це повідомляє інформаційний портал "Моя Київщина" із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

За даними Нацполіції, "послуги" Іванової коштували від 4 до 6 тисяч доларів. За ці гроші клієнтам виготовляли підроблені медичні довідки для відстрочки від служби або повного зняття з військового обліку. Це давало чоловікам призовного віку можливість виїхати з України без жодних перешкод.

Під час обшуків у адвокатки та її спільників вилучили понад 1,3 млн грн готівки, зброю, печатки лікарів, медичну документацію та чорнові записи. За даними слідства, незаконною схемою вже скористалися щонайменше 20 осіб.

13 серпня правоохоронці затримали Іванову під час отримання чергового хабаря у розмірі 6 тисяч доларів. Їй оголошено підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"). Підозру також отримала її спільниця — член лікарської консультативної комісії.

"Ірпінський слід"

Справу Іванової неможливо відділити від Ірпеня. Саме вона була адвокаткою колишнього депутата міськради від партії "Батьківщина" Максима Макаренка. У 2022 році він, за даними ЗМІ, скористався фальшивими документами для виїзду за кордон і відтоді так і не повернувся в Україну.

Більше того, Іванова та Макаренко продовжували дистанційно співпрацювати. Їхня діяльність включала інформаційні маніпуляції та спроби рейдерських атак на будівельні об’єкти в Ірпені, зокрема ті, що інформаційно повʼязують із підприємцем Олександром Пікуликом. Методи були класичними для рейдерства — підробка документів, брехня та замовні медійні компанії.

Репутація та наслідки

Наталія Іванова вже давно мала репутацію юристки зі скандальними методами роботи. Її неодноразово звинувачували у створенні сумнівних схем та рейдерських оборудках. Попри спроби закріпитися в Ірпені, їй не вдалося — проти неї виступила місцева громада та підприємці.

Сьогодні Іванова офіційно підозрюється у тяжкому злочині, за який їй загрожує до 9 років позбавлення волі. А її багаторічний «клієнт» Максим Макаренко залишається за кордоном, уникаючи відповідальності.

Ця справа вкотре показує, що незаконні схеми виїзду та "прикриття" політиків і посадовців напряму впливають не лише на національну безпеку, а й на долю місцевих громад, які у критичний момент залишаються без своїх обранців та лідерів.