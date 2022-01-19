НАТО анонсувало швидку письмову відповідь РФ щодо її вимог: що передбачатимуть пропозиції Альянсу

Пропозиції НАТО будуть надіслані незабаром, каже Столтенберг.

НАТО незабаром надішле свої письмові пропозиції у відповідь на вимоги Росії щодо так званих "гарантій безпеки". Пропозиції Альянсу передбачають серйозні переговори щодо контролю над озброєннями та заходи прозорості.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує "Голос Америки".

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"Найближчим часом ми передамо наші письмові пропозиції до Росії, ми дали це зрозуміти", - сказав Столтенберг.

За словами генсека, Альянс у зустрічних пропозиціях висловить намір до серйозних переговорів щодо контролю над озброєннями та заходів щодо досягнення більшої прозорості щодо військової діяльності та розміщення ракет.

"Минулого тижня союзники НАТО і Росія зустрілися на раді Росія—НАТО, і союзники НАТО готові зустрітися знову — щоб висунути конкретні пропозиції, представити письмові пропозиції і досягати конструктивних результатів. Сьогодні я запросив усіх членів ради Росія—НАТО на серію зустрічей",— сказав Столтенберг, якого цитує DW.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що контакти для обговорення відповідей США та НАТО щодо так званих "гарантій безпеки" можуть відбутися вже найближчими днями.

Нагадаємо, 12 січня, після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив про відмову йти на ультиматум Росії щодо приймання України до Альянсу.

Також Єнс Столтенберг повідомив, що Альянс може посилити присутність на території союзників на сході у разі нападу РФ на Україну. Крім того, він наголосив, що НАТО фіксує подальшу присутність російських військ на кордоні з Україною. У зв'язку з чим Росію закликали "негайно здійснити деескалацію ситуації навколо України".

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