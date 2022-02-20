НАТО бачить ознаки того, що РФ може почати повномасштабний напад на Україну — Столтенберг

Росія готується створити привід для нападу.
НАТО бачить ознаки того, що Росія може зробити повномасштабний напад на Україну.
Про це заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг, — інформує телеканал ARD.
"Всі ознаки вказують на те, що Росія планує повномасштабний напад на Україну", — зауважив Столтенберг.
За його словами, російські війська від кордону з Україною не виводяться, як каже Росія, навпаки, прибувають нові.
Генсек також сказав, що НАТО вбачає ознаки того, що Росія готується створити привід для нападу.
Але Альянс, як і раніше, відданий пошуку шляхів політичного рішення.
"Ми хочемо змусити Росію змінити курс і сісти за стіл переговорів із нами", — сказав він.
За його словами, Захід готовий вислухати стурбованість Росії, а також шукати рішення, яке допоможе і НАТО, і Росії.
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