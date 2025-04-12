Сибіга назвав кількість бригад ЗСУ, які можуть посилити НАТО

Андрій Сибіга на форумі в Анталії: Україна має досвід і ресурс, щоб зміцнити НАТО та допомогти змінити міжнародну систему безпеки

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що питання членства України в НАТО не повинно зникати з порядку денного, адже йдеться про спільну трансатлантичну безпеку. Він підкреслив, що ЗСУ мають 110 бригад із щоденним бойовим досвідом — це реальний і, за його словами, «найдешевший внесок» у посилення обороноздатності Альянсу.

Про це глава української дипломатії заявив під час виступу на Анталійському дипломатичному форумі у Туреччині 12 квітня, передає “Суспільне”.

«Україна має бойовий досвід і реальний потенціал. Ми можемо посилити НАТО вже зараз. Йдеться не лише про нас — йдеться про архітектуру безпеки всієї Європи», — заявив Сибіга.

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Він також нагадав, що Росія порушила 10 основоположних принципів Гельсінського акту, а система міжнародної безпеки продемонструвала свою нефункціональність. У цьому контексті міністр закликав до реформи ООН, гуманітарного права та оновлення Женевських конвенцій.

«Ми хочемо завершити війну цього року, але не за рахунок маніпуляцій поняттям “мир”. Від того, як закінчиться ця війна, залежить майбутнє кожної родини в Європі», — підсумував Сибіга.

Нагадаємо, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер заявив, що Росія може атакувати країни НАТО вже до 2029 року.