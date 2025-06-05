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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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НАТО більше не може покладатися на захист США: Гегсет зробив гучну заяву та звернувся до союзників

Міністр оборони Гегсет закликав союзників збільшити військові витрати до 5% ВВП.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Піт Гегсет

Піт Гегсет / © Associated Press

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що країни НАТО більше не можуть розглядати США як гаранта своєї безпеки та мають активніше інвестувати у власну обороноздатність.

Про це повідомило видання Politico.

На саміті у Брюсселі очікується ухвалення нових стандартів для військової техніки та обговорення збільшення оборонних видатків до 5% ВВП.

«Сполучені Штати пишаються тим, що вони тут, що вони разом з нашими союзниками, але наше послання і надалі буде чітким: це стримування і мир за допомогою сили, але це не може бути покладанням на Америку. Це не може і не буде покладанням на Америку. Це не може бути лише покладанням на американські сили і засоби», — заявив Гегсет.

Нагадаємо, в США назвали «найбільшу загрозу» для себе.

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