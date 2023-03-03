НАТО чи ядерна зброя: голова МЗС Естонії розповів, що може гарантувати безпеку для України

Естонський міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу вважає, якщо НАТО відмовить Україні у членстві, то це створить "сіру зону" зону посеред Європи. Крім того, стримувати нову агресію Кремля доведеться вже більш руйнівною зброєю.

Про це розповів в інтерв’ю виданню Newsweek.

За його словами, у майбутньому чи не єдина гарантія безпеки для України від Москви є членство в Альянсі або володіння ядерною зброєю. Оскільки варіант "неможливий і небажаний", тому Рейнсалу закликав союзників не відмовляти Україні у членстві в НАТО в обмін на перемир’я з Росією.

"Якщо ми скажемо, що ми на практиці не бачимо Україну як члена НАТО після цієї війни, це означатиме, що ми боїмося або прогнозуємо, що Росія знову нападе, і тоді країни НАТО будуть втягнуті у світову війну, або принаймні у війну за європейський континент", - наголошує голова МЗС Естонії

Він розкритикував альтернативу членству України в НАТО - договір безпеки, який, за інформацією The Wall Street Journal, пропонують Велика Британія, Німеччина та Франція.

"Який сенс намагатися копіювати НАТО, якщо ви чітко даєте зрозуміти, що це не НАТО? Це схоже на напів-НАТО. Я б поставився до такої копії з великою підозрою", - додав естонський міністр

Рейнсалу зауважиа, якщо Україна залишиться поза зоною безпеки НАТО - це підірве процес відновлення країни. Адже їй доведеться вкладати ресурси насамперед в оборону.

Нагадаємо, Урмас Рейнсалу заявляв, що Росія готувала вторгнення до країн НАТО, зокрема до Естонії. За словами очільника МЗС, Естонія підтримує свою безпеку на високому рівні, "реагуючи на можливі непередбачувані дії з російської сторони".

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