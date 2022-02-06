НАТО готове до двох сценаріїв дій Росії в Україні - МЗС Польщі

НАТО готове до двох сценаріїв дій Росії в Україні - МЗС Польщі

Заступник міністра також підкреслив, що існує і третій варіант – деескалації ситуації.

Північноатлантичний альянс готовий до двох сценаріїв дій Росії в Україні – безпосереднього нападу і довгострокових гібридних дій.

Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сеньк в ефірі TVP.INFO.

За його словами, перший сценарій передбачає безпосередню агресію, ескалацію ситуації. Другий, довготерміновий варіант не передбачає негайної ескалації, а здійснення гібридних дій".

Також це може бути дестабілізація у кібер- чи інформаційному просторі, що погіршуватиме ситуацію в Україні й усьому регіоні.

Заступник міністра також підкреслив, що існує і третій варіант – деескалації ситуації. Однак на сьогодні поки що немає ознак реалізації цього сценарію.

На його переконання, спрямування додаткових підрозділів американських військ до Польщі, Румунії та Німеччини свідчить про те, що Північноатлантичний альянс готовий здійснювати конкретні кроки, реагуючи на порушення Росією міжнародного права.

Нагадаємо:

Минулого тижня високопосадовці адміністрації Байдена повідомили конгресменам і сенаторам США, що, на їхню думку, російські військові зібрали 70 відсотків сил, необхідних для повномасштабного вторгнення до України.

США та країни-партнери передислоковують свої війська на східний фланг НАТО | Новини світу

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