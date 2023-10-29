НАТО готовий очолити один із європейських премʼєрів – подробиці

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив про готовність замінити Єнса Столтенберга на посаді наступного генерального секретаря НАТО.

Про це пише Bloomberg.

"Головна посада в НАТО була б дуже цікава, і я все ще міг би щось зробити", - сказав Рютте в інтерв’ю голландському радіо у суботу, 28 жовтня.

Прем'єр Нідерландів також додав, що не планує агітувати за роль в НАТО, але якщо отримає запрошення обійняти цю посаду, то погодиться.

Водночас є велика ймовірність, що Рютте не отримає посаду генсека НАТО через "широку підтримку жінки-європейського чиновника, яка також прагне стати наступником Єнса Столтенберга".

Проте він не уточнив, хто саме є іншим кандидатом на цю посаду.

Столтенберг очолює Альянс від 2014 року, нещодавно його повноваження продовжили вчетверте – до жовтня 2024 року.

Зазначається, що кілька країн прагнули обрати жінку на чолі НАТО, але учасники блоку не змогли домовитися про наступника. Раніше цього року прем’єр-міністерку Данії Метте Фредеріксена рекламували серед фаворитів на цю посаду, попри те, що вона заперечувала, що є кандидатом.

Також на посаду генсека НАТО розглядали й колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Нагадаємо, колишній американський віцепрезидент Майк Пенс відмовився брати участь у президентських виборах.

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