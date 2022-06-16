НАТО готує нову модель оборони свого східного флангу: Столтенберг розповів про три стовпи

НАТО готує нову модель оборони свого східного флангу: Столтенберг розповів про три стовпи

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що до саміту в Мадриді члени Альянсу мають узгодити нову модель оборони східного флангу. Така необхідність викликана повномасштабним російським вторгненням до України.

Основою нової моделі оборони НАТО на східному фланзі будуть три стовпи.

Про це Столтенберг заявив на пресконференції за підсумками зустрічі міністрів країн-членів НАТО 16 червня, пише "Європейська правда".

"Ми досягли значного прогресу, узгодивши конкретні умови, елементи нової моделі оборони, а також почули, що кілька союзників готові надати додаткові сили для посилення цієї моделі", – сказав генсек Альянсу.

Він уточнив, що основою нової моделі оборони на східному фланзі будуть три стовпи.

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"Перший – це збільшення передової присутності з більшою кількістю бойових операцій, і ми вже збільшили свою присутність. За останні кілька місяців ми подвоїли кількість бойових груп на сході з чотирьох до восьми", – повідомив Столтенберг.

Другий стовп моделі – попереднє розгортання військового обладнання для заощадження часу в умовах, коли потрібна мобілізація сил.

Третій стовп – попереднє визначення підрозділів, тобто це сили, які проходитимуть навчання на певній території, де матимуть певні обов’язки.

"Тобто будуть розгортатись не всі сили, а частина їх буде розгорнута попередньо, а інша частина – перебувати у рідній країні, але буде готовою до переміщення в разі потреби", – пояснив генсек НАТО.

Він зазначив, що така нова модель оборони східного флангу означатиме "суттєве посилення нашої здатності до стримування й оборони в усьому Альянсі".

Нагадаємо, напередодні Столтенберг заявив, що Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, щоб протистояти вторгненню Росії.

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