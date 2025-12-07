НАТО готове збивати російські дрони - заява президента Чехії

Президент Чехії Петер Павел / © Getty Images

Президент Чехії Петер Павел заявив, що країни НАТО можуть перейти до жорсткіших заходів у відповідь на повторні порушення повітряного простору Європи російськими літаками та безпілотниками, включно зі збиттям апаратів.

Про це він сказав в інтерв’ю The Sunday Times.

За словами Павела, російська авіація систематично перевіряє реакцію Альянсу та його готовність діяти в умовах загрози. Він наголосив, що такі інциденти є навмисними й мають продуману мету — демонструвати безкарність Москви та вивчати слабкі місця повітряної оборони.

«Я вважаю, що настане момент, якщо ці порушення триватимуть, коли ми будемо змушені застосувати сильніші заходи, включно з можливим збиттям російського літака або безпілотника», — заявив Павел. На його думку, Росія ніколи не дозволила б собі повторні порушення власного повітряного простору, і повинен діяти той самий принцип для НАТО.

Ексголова військового комітету Альянсу зазначив, що нинішня «стриманість» Заходу грає на користь Кремля, який прагне перевірити здатність НАТО діяти в умовах самозахисту. Павел також підкреслив, що готовність відстоювати принципи та суверенітет союзників є ключовою для європейської безпеки.

Лідери країн на східному фланзі НАТО раніше закликали союзників уточнити правила застосування сили у випадках порушення повітряного простору та надати військовим літакам більше повноважень для оперативного реагування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Польща та Румунія розгортають нову систему озброєння для захисту від російських дронів.