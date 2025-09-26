НАТО готове збивати російські літаки-порушники: у Путіна відреагували

Володимир Путін. / © Associated Press

Агресорка Росія наполягає, що нібито всі польоти літаків їхніх збройних сил здійснюються у “суворій відповідності” до міжнародних правил.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Представник адміністрації диктатора нахабно назвав “безвідповідальною” заяву країн НАТО про готовність збивати російські військові літаки, які порушують повітряний простір.

"Це дуже безвідповідальна заява, дуже безвідповідальна. Звинувачення Росії в тому, що її військові літаки порушували чийсь повітряний простір і вторгалися кудись, безпідставні. Переконливих доказів цьому представлено не було", - висловився Пєсков.

Нагадаємо, видання Bloomberg з посиланням на джерела повідомило про те, що НАТО готове відповісти на подальші порушення свого повітряного простору повною силою, зокрема і збиттям російських літаків. Нібито цього тижня євродипломати передали Кремлю чітке попередження про це.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також заявила: не можна виключати можливість збиття російських літаків, які безвідповідально залітають до повітряного простору країн Європи. За її словами, “Росія тестує нас (Захід - Ред.) на всіх фронтах”.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп підтримав ідею збивати російські літаки над країнами НАТО. На пряме запитання журналіста, чи підтримають США збиття російських літаків, він відповів, що це «залежить від обставин».

