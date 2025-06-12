НАТО готує комюніке без України: у США пояснили, чому так може статися

Посол США при НАТО Метью Вітакер. / © Associated Press

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Адміністрація президента США Дональда Трампа прагне залишити простір для переговорів із Росією, тому остаточне комюніке саміту НАТО в Гаазі може не містити згадки про вступ України до Альянсу.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер під час дискусії на Брюссельському форумі German Marshall Fund.

Вітакер прокоментував інформацію Bloomberg про те, що у проєкті підсумкової заяви саміту — лише одна сторінка без згадки про шлях України до членства:

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“Ми в процесі переговорів. Так, Bloomberg, очевидно, має попередній варіант. Але ми — організація консенсусу. Потрібна згода всіх 32 союзників. І в контексті нинішніх переговорів про припинення вогню потрібно залишити достатньо простору для президента Трампа та його команди вести ці переговори”, — зазначив дипломат.

Він визнав, що частина союзників не готова підтримати кроки до вступу України в НАТО вже зараз, але наголосив:

“Росія не повинна мати права вето. Це рішення мають ухвалювати 32 союзники”.

Вітакер також підкреслив, що Україна в майбутньому може стати потужним виробником оборонних рішень для НАТО, оскільки Альянс вже зараз вчиться у ЗСУ, як ефективно вести війну.

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Зеленський на самітах G7 і НАТО

Посол підтвердив, що президент Володимир Зеленський відвідає саміт НАТО в певному форматі, а також буде присутній на зустрічі G7.

Відповідаючи на запитання, чи може Зеленський зустрітися з Трампом, і чи буде на саміті сенатор Джей Ді Венс (який відомий своєю критикою допомоги Україні), Вітакер відповів:

“Венс — мій друг, але, наскільки мені відомо, він не буде присутній. Щодо Зеленського — так, думаю, ми буде присутній у повній мірі. Європейська безпека залишаються пріоритетом, і ми маємо переконатися, що НАТО залишається сильним і боєздатним”.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна продовжує свій незворотний курс до членства в Альянс, навіть якщо ця перспектива не буде згадана в підсумковому комюніке саміту.

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