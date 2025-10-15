НАТО хоче полегшити правила збиття російських винищувачів: деталі від The Telegraph

МіГ-31. / © Фото із соціальних мереж

НАТО обговорює нові правила, які можуть спростити збивання російських винищувачів. Йдеться про розроблення єдиного набору інструкцій щодо боротьби з авіацією РФ.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

За даними британського видання, керівники оборонних відомств хочуть, аби російські судна, що несуть ракети наземного призначення над повітряним простором союзників, стали можливими цілями. За даними одного з джерел, “озброєння та траєкторія” будь-якого літака будуть ключовими визначальними факторами для сприйняття загрози.

Зазначається, що міністри оборони країн НАТО розглянуть ці пропозиції під час зустрічі в Брюсселі цього тижня. Нещодавно відбулися два екстрені засідання за статтею 4 після інцидентів у Естонії та Польщі, коли винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір союзників.

Зауважимо, деякі лідери НАТО, зокрема президент США Дональда Трампа, виступали за збивання російських літаків-порушників. Однак деякі держави-члени побоюються, що більш жорстка позиція може призвести до конфлікту з ядерним суперником.

Своєю чергою, верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал США Алексус Грінкевич негласно закликав до створення “єдиної системи протиповітряної та протиракетної оборони” для оптимізації реагування на будь-які майбутні провокації з боку Москви.

За словами джерел, це допомогло б головнокомандувачу альянсу усунути так звані “національні застереження”, які могли б перешкодити застосуванню сили.

Зараз союзники діють за різними протоколами: одні вимагають візуального підтвердження загрози, інші дозволяють діяти на основі радарних даних. В Альянсі це називають “мозаїкою правил”, що ускладнює єдине реагування.

“Спроба створити більш об’єднану, єдину, інтегровану систему протиповітряної та протиракетної оборони має сенс, і для того, щоб він (Грінкевич - Ред. )це зробив, йому потрібно позбутися якомога більшої кількості національних застережень. Ми всі повинні гостро та критично подивитися на те, чи ці застереження все ще мають сенс”, – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Зазначається, що Міністри оборони обговорять об'єднання трьох місій, щоб надати генералу Грінкевичу більше гнучкості, на зустрічі в Брюсселі. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що ці переговори “ще більше посилять наші сили стримування та оборони, зокрема з огляду на нещодавні інциденти”.

Що пропонують країни

Естонія, яку підтримують інші країни Балтії, закликає до перетворення місій з патрулювання, які зараз існують, повітряного простору, на повноцінні операції протиповітряної оборони.

Більш обережні країни попереджають, що цей сценарій може бути застосований лише у воєнний час, оскільки він передбачає закриття неба для цивільного руху та збиття будь-якого російського літака, який влетить без питань.

Раймонд Кальюлайд, який очолює делегацію Естонії в Парламентській асамблеї НАТО, наполягає: “Росія повинна знати, що, можливо, наступного разу наша реакція буде іншою”.

Нагадаємо, останнім часом винищувачі НАТО тричі перехоплювали російські літаки над Балтикою. Зокрема, 30 вересня літаки Альянсу вилетіли для супроводу двох транспортних AN-12, які рухалися з материкової Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір. 1 жовтня було перехоплено один Су-35 та ідентифіковано тактичний розвідувальний літак Су-24,

Зауважимо, 9 жовтня, Європарламент ухвалив резолюцію, в якій депутати засудили ескалаційні дії РФ: навмисні вторгнення безпілотників, спрямовані на критичну інфраструктуру в Данії, Швеції та Норвегії, які є частиною систематичної військової та гібридної війни.

