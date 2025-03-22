НАТО мало можливість стримати Росію від вторгнення: президент Чехії назвав варіант

Північноатлантичний альянс міг діяти краще до війни, а не після того, як почалася агресія.

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року НАТО могло розпочати в Україні великі спільні навчання. Це дозволило б стримати Росію від агресії.

Таку думку висловив в ефірі національного телемарафону президент Чехії Петр Павел.

"НАТО тримало доволі велику тренувальну місію та місію з допомоги в Україні. Мені здається, що замість того, щоби вивести всіх інструкторів з України на початку 2022 року, ми могли домовитися з українською владою про масштабні навчання. Запросити до України 20-30 тисяч солдатів більшості країн НАТО для великих спільних навчань. Такі навчання стримали б російську інтервенцію набагато більше, ніж просто заяви", - зазначив чеський президент.

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За його словами, НАТО могло б діяти краще до війни, а не після того, як почалася агресія.

"На той момент нам бракувало сміливості це зробити, адже певна кількість політиків вважали такий хід надто ескалаційним в бік Росії. З моєї точки зору, це було б чіткою ознакою сили, впевненості у собі, бо Україна була і є суверенною країною. Таким чином, НАТО б не погрожувала Росії, але б стримала Росію, адже це і є мета НАТО — стримувати Росію", - наголосив Петр Павел.

Нагадаємо, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити п'яту статтю НАТО на Україну без членства країни у Альянсі.

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