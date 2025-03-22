Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

НАТО мало можливість стримати Росію від вторгнення: президент Чехії назвав варіант

НАТО мало можливість стримати Росію від вторгнення: президент Чехії назвав варіант

Спільні навчання НАТО та України могли би стримати вторгенння Росії / Фото: ТСН.ua

Північноатлантичний альянс міг діяти краще до війни, а не після того, як почалася агресія. 

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року НАТО могло розпочати в Україні великі спільні навчання. Це дозволило б стримати Росію від агресії.

Таку думку висловив  в ефірі національного телемарафону президент Чехії Петр Павел.

"НАТО тримало доволі велику тренувальну місію та місію з допомоги в Україні. Мені здається, що замість того, щоби вивести всіх інструкторів з України на початку 2022 року, ми могли домовитися з українською владою про масштабні навчання. Запросити до України 20-30 тисяч солдатів більшості країн НАТО для великих спільних навчань. Такі навчання стримали б російську інтервенцію набагато більше, ніж просто заяви", - зазначив чеський президент.

За його словами, НАТО могло б діяти краще до війни, а не після того, як почалася агресія. 

"На той момент нам бракувало сміливості це зробити, адже певна кількість політиків вважали такий хід надто ескалаційним в бік Росії. З моєї точки зору, це було б чіткою ознакою сили, впевненості у собі, бо Україна була і є суверенною країною. Таким чином, НАТО б не погрожувала Росії, але б стримала Росію, адже це і є мета НАТО — стримувати Росію", - наголосив Петр Павел.

Нагадаємо, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні запропонувала поширити п'яту статтю НАТО на Україну без членства країни у Альянсі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація